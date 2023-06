Aufstiegstraum für Ollersbacherinnen ausgeträumt

Aufgrund der Ausfälle hatten es die verbliebenen Ollerbacher Damen naturgemäß mit jeweils mit höher gesetzten Damen zu tun als normalerweise und außer Sabrina Sonnleitner, die auf Eins spielen musste, fanden in den Einzeln allesamt ihre Meisterinnen. Nur die Mannschaftsführerin konnte überzeugen und einen klaren 6:2, 6:0-Sieg feiern. Jasmin Schagerl, Johanna Donabaum, Melissa Schimmer und Nicole Kunst hatten in ihren Partien keine Chance und unterlagen alle klar in zwei Sätzen.

Ein Punkt reicht wohl nicht

Im Doppel konnten Sonnleitner/Schagerl mit einem knappen 5:7, 6:3 und 10:5 den Punkt sichern. Doch der wird wohl trotzdem zu wenig sein, da Traisen und die TSG St. Pölten klare Siege feierten. „Der Titel und erstmalige Aufstieg in die Landesliga ist außer Reichweite“, wirft auch Sonnleitner bereits die Flinte ins Korn.

Striessnig feiert nach 14 Jahren Comeback bei Ollersbachs Herren

Auch Ollersbachs Herren mussten eine 4:5-Niederlage gegen Purkersdorf hinnehmen, wobei es aber ein überraschendes Comeback gab. Nach 14 Jahren lief Patrick Striessnig erstmals wieder für den UTC auf. Das letzte Mal war das 2009 ebenfalls in der Kreisliga Mitte A der Fall. Bruno Mangl konnte ihn nach Jahren in höheren Ligen von einer Rückkehr zu seinem Stammverein, bei dem alles begann, überzeugen. Striessnig lockte auch gleich einige Zuschauer auf den Platz nach Ollersbach. Nach einer Handgelenksverletzung zu Saisonbeginn ist er zwar immer noch nicht bei hundert Prozent, zeigte aber phasenweise trotzdem bereits sein überragende Talent und sehenswerte Ballwechsel. „Einzig die Kondition reichte noch nicht ganz“, weiß Mangl, sodass sein Gegner Gerhard Dugaschl in drei Sätzen gewinnen konnte (6:2, 1:6, 2:6).

Nach 14 Jahren ist Patrick Striessnig (r.) zurück bei seinem Stammverein UTC Ollersbach. Noch laboriert er zwar an einer Handgelenksverletzung, die er sich zu Saisonbeginn zugezogen hatte, dennoch schlug er gegen Purkersdorf erstmals wieder in der Kreisliga Mitte A auf und gewann das Doppel mit Bruno Mangl. Foto: UTC Ollersbach

Mangl setzt angeschlagenem Lackner die Brille auf

In einer ausgeglichenen Partie stand es nach den Einzeln 2:4. Bruno Mangl setzte dem angeschlagenen Rene Lackner die Brille auf (6:0, 6:0) und Christian Jäger gewann eine spannende 3-Satz-Partie (6:3, 6:7, 6:3) gegen Gerald Wustinger. Niklas Gallati gegen Fabio Münzker und Wolfgang Stehno gegen Reinhardt Seliger unterlagen in drei Sätzen, Daniel Gallati gegen Andreas Kirnberger in zwei.

Im Doppel fast noch das Ergebnis gedreht

In den Doppeln wurde es trotzdem nochmals spannend. Das Einser gewannen Mangl/Striessnig gegen Münzker/Kirnberger 7:5, 6:2 und auch die Gallati-Brüder konnten Lackner/Rettensteiner mit 6:4, 6:4 bezwingen. Dugaschl und Seliger brachten dann aber gegen Johnathan Pöltl und Jäger mit 6:1, 7:6 nach der Abwehr eines Satzballs doch den Sieg für die Purkersdorfer in trockene Tücher. „Das schönste am heutigen Tag war das Comeback von Patrick und dass ich nach langen 14 Jahren wieder ein Doppel mit ihm spielen durfte“, meinte Mangl.

Anzbach kann Sekt schon kaltstellen

Der TV Maria Anzbach setzte seinen unaufhaltsamen Siegeszug mit einem weiteren 9:0-Erfolg über den TC Sieghartskirchen fort, führt nach vier Spielen mit 16:0-Punkten. Erste Verfolger sind Ollersbach und Pressbaum, das diese Woche daheim Obergrafendorf mit 5:4 bezwang, jeweils mit einer 11:9-Bilanz nach fünf Spielen. Mit einem Punkt beim Heimderby nächste Woche über Ollersbach können Paul-Anton Fuchs und Co. endgültig die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel feiern.