Bresnik erlebt mit Struff eine Sternstunde

Bresnik war auch bei der dreiwöchigen Saisonvorbereitung Struffs auf Teneriffa mit dabei. „Dabei ging viel vorwärts“, erklärt Bresnik. Wie viel, ist seit dieser Woche klar. Genug, um in ein 1000er-Finale einzuziehen. Und auch wenn er der topgesetzte Spanier Carlos Alcaraz den Angriff von Struff in Madrid beim sonntägigen Finale abwehren und seinen Titel aus dem Vorjahr konnte, überzeugte auch Bresniks neuer Schützling. Der Lokalmatador besiegte den Deutschen erst nach Kampf in 2:26 Stunden mit 6:4, 3:6, 6:3 und arbeitete sich damit in der Weltrangliste bis auf fünf Punkte an den serbischen Führenden Novak Djokovic heran.

Als Lucky Loser ins Finale

Während sich Alcaraz erneut als Favorit für die in drei Wochen beginnenden French Open positionierte, war Struffs Auftritt in Madrid das große Gesprächsthema. In der Qualifikation war er schon ausgeschieden gewesen, erhielt als „Lucky Loser“ eine zweite Chance und kämpfte sich dann bis ins Endspiel vor. Dort setzte er Alcaraz sogar unter Druck und sammelte insgesamt nur drei Punkte weniger als der 20-Jährige. Als „Lucky Loser“ ein Masters-1000-Finale zu erreichen, war davor noch niemandem gelungen. Ende 2022 belegte Struff in der Weltrangliste Rang 150, nun verbessert sich der 33-Jährige auf Rang 28 und ist Deutschlands neue Nummer eins. „Es war eine unglaubliche Reise hier für mich“, sagte Struff. „In der Qualifikation zu verlieren, als Lucky Loser ins Turnier zu kommen. Es war fantastisch, eine zweite Chance zu bekommen.“

Bresnik analysierte nur am Fernseher

Bresnik hat die Spiele von Madrid nur im Fernsehen verfolgt, half selbst am Samstag beim Flohmarkt seiner Gattin Kathi mit. Die Arbeit mit Struff hat er in der Vorbereitung gemacht und den Grundstein für den Erfolg gelegt. Auf der Tour findet man den mittlerweile 62-jährigen Innermanzinger eher selten, da lässt er andere machen. „Am liebsten würde mich der ganze Betreuerstab von Struff aber abbusseln“, lacht der Erfolgscoach. Und in drei Wochen bei den French Open ist es gut möglich, dass er Struff dann doch auch live vor Ort ein paar Ezzes gibt.

Ein weiterer Rohdiamant Bresniks steht vor Durchbruch

Doch nicht nur „Oldie“ Struff sucht die Tipps von Bresnik. Derzeit setzt er bereits bei seinen nächsten Rohdiamanten zum Feinschliff an. Den 20-jährigen Russen Alexander Shevchenko betreut Bresnik bereits seit dessen Jugendzeit. Nun stand der Qualifikant auch im Achtelfinale in Madrid und verlor erst im dritten Satz knapp gegen Daniil Medwedew. So amüsant sich die Erfolgsgeschichte mit Struff lesen mag, für Bresnik ist Shevchenko die eigentliche Erfolgsgeschichte der letzten Woche für ihn: „Erstmals zeigte Alexander bei einem 1000er-Turnier, welch enormes Potential in ihm steckt“, freut er sich. Und ein dritter Bresnik-Schützling ist schon fix für die French Open, die am 26. Mai beginnen, qualifiziert. Österreichs Nummer eins bei den Damen, Julia Grabher, hat auch unter Bresnik zuletzt enorme Fortschritte gemacht.