Am Samstag war der Startrainer Günter Bresnik statt in Barcelona in der Pfarrkirche Innermanzing, wo die Firmung stattfand. Seine Gattin Kathi war Firmpatin und seine Tochter Paula sorgte gesanglich für die musikalische Umrahmung.

Daneben hat Bresnik aber sichtlich mit Dominic Thiem mitgefiebert, der zeitgleich einmal mehr in beeindruckender Form Sandplatzkönig Rafael Nadal in einem Wahnsinnsspiel abmontiert hat. Dominic feuerte aus allen Rohren, sodass Nadal chancenlos war.

Am Sonntag beim Finale in Barcelona war auch der Russe Daniil Medwedew zur Gegenwehr kaum fähig und ging mit 6:4, 6:0 unter. Der Russe entschuldigte sich für die kurze Vorstellung. „Sorry, Dominic war einfach zu gut!“

Auch ServusTV-Kommentator Alex Antonitsch war voll des Lobes für Thiem und erinnerte auch an Bresnik: „Die Basis für all das hat Günter gelegt. Dominic hat auf Sand sicher die besten Grundschläge von allen Spielern auf der Tour!“

Noch mehr wird den Innermanzinger freuen, dass diesmal Thiems Vater Wolfgang selbst in Barcelona als Coach vor Ort war. Wolfgang Thiem zählt nicht nur zu Bresniks besten Freunden, sondern hat ebenfalls von der Trainerausbildung unter Bresnik profitiert. Und wie Bresnik immer wieder erwähnt: „Ich will nur das Beste für Dominic, ob mit mir oder auch ohne mich.“