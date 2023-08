Sonnleitner-„Heimsieg“: Die Queen von Ollersbach schlägt wieder zu

Überragend in Ollersbach war einmal mehr Sabrina Sonnleitner. Auf ihrer Heimanlage packt die „UTC-Queen” immer ihr bestes Tennis aus. Nach einem 6:0, 6:0 gegen Nachwuchshoffnung Sophie Fichtenbauer im Halbfinale, spielte sie quasi ein fehlerfreies Finale. Sonnleitner machte kaum Fehler, erlief schier unerreichbare Bälle und zermürbte so die an Nummer Eins gesetzte Milana Olefirenko-Bennett, die sie schlussendlich mit 6:2, 6:2 besiegen konnte.

Doppelstärke von Obmann Wisberger verzerrt Bewerb

Einen Prestigeerfolg setzte es für Stefan Wisberger. Der Doppelspezialist gewann den offenen Doppel-Bewerb an der Seite von Dominik Kotek im Finale gegen „seine” Ollersbacher Nummer Eins, Sonnleitners Lebensgefährten Bruno Mangl und Obmann-Kollege (TC Raipoltenbach) Fabian Königshofer mit 7:5, 6:4. Anhand dieses Ergebnisses unterstrich TMT-Mastermind Kotek seine Forderung nach einem eigenen ITN im Doppel, da offiziell zwei ITN-Unterschied waren, dies aber auf aufgrund der Doppelstärke von Wisberger ein ausgeglichenes Doppel war. Kotek: „Stefan hat im Doppel mindestens einen 6er-ITN, was er mit seiner tollen Performance im Finale wieder eindrucksvoll zeigen konnte, wohingegen der ITN im Einzel mit über 8 – wie sein Ergebnis beim Turnier zeigt – durchaus stimmt.” Die Verzerrungen im Turniergeschehen waren also vorprogrammiert, Kotek verströmt aber Krokodilstränen. Schon bei der Partnerwahl dürfte ihm das „Problem“ durchaus bewusst gewesen sein. Aber der TMT-Organisator gewinnt halt hin und wieder auch selbst ganz gerne!

Pfeffer steuert dritten UTC-Heimsieg bei

Den dritten Ollersbacher Sieg an diesem Wochenende fixierte Gernot Pfeffer im Bewerb über ITN 6,5. In beeindruckender Manier besiegte er im Finale Michael Simhandl mit 6:3, 6:0. Für Pfeffer war es der erste Einzeltitel auf der Tour. Für Simhandl war es dennoch ein tolles Wochenende, das Toptalent vom UTC Hofstetten-Grünau gewann nämlich den Bewerb über ITN 8. Im Finale setzte er sich gegen den Raipoltenbacher Hans-Peter Königshofer mit 6:4, 6:1 durch.

Reither gewinnt offenen Herrenbewerb

Ein unglaublich beeindruckendes Finale erlebten die vielen Zuschauer bei Flutlicht im offenen Herrenbewerb zwischen Phillip Reither und Laurin Loacker. Nach hartem Kampf konnte sich schlussendlich Reither mit 5:7, 6:1 und 10:6 durchsetzen. Loacker spielte generell ein tolles Turnier, für einen Titel reichte es aber auch im Doppel an der Seite von Vater Wolfgang knapp nicht. Im Finale verloren die beiden Maria Anzbacher gegen stark aufspielende Böheimkirchner. Die Routiniers Alois Binder/Peter Bayerl siegten 6:3, 6:3.

Hametner feiert zweiten TMT-Sieg in Folge

Den zweiten Turniersieg in Serie feierte die Rohrbacherin Marlene Hametner. Im Finale des Bewerbs über ITN 9 schlug sie die junge Obergrafendorferin Pauline Gram knapp mit 6:4, 7:6. Im Bewerb über ITN 7,5 war Tamara Tiefenbacher eine Klasse für sich. Dank klaren Zweisatz-Erfolgen über Magdalena Grassl und Cynthia Hoffmann holte sie sich ihren ersten TMT-Titel.

Der Gablitzer Müller liefert die große Sensation

Für die Sensation des Turniers sorgte Philipp Müller aus Gablitz. Dank Siegen über die Nummer Vier Alexander Monsberger und Nummer Zwei Markus Engelbrecht stürmte er im Bewerb über ITN 5 ins Finale, wo sein Gegner Christian Schaaf aufgrund einer Schulterverletzung nicht antreten konnte.

Mixed und Herrendoppel in Favoritenhand

Einmal mehr eine Klasse für sich waren die beiden Doppelspezialisten Julia Körbler/Stefan Rosenwirth. Ungefährdet holten sie sich den Titel im Mixed. Im Finale gewannen sie gegen die Anwärter auf den Titel „Aufsteigerdoppel des Jahres“ Stephanie Fenderl/Patrick Steidl mit 6:3, 6:1. Im Herrendoppel ITN 14 jubelte Moritz Dietrich über seinen zweiten Titel auf der Tour. An der Seite von Raipoltenbach-Legende Raimund Stapfer gewann er das Finale gegen Martin Zeilerbauer/Robert Kasper 6:3, 7:5.