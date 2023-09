Dramatik pur bei den Aufstiegsspielen des TC Laaben

An Dramatik kaum zu überbieten war am Samstag das Aufstiegs-Play-off-Spiel des TC Laaben M60+ in die Bundesliga gegen den burgenländischen Landesmeister TC Neufeld. Bereits vor dem Spiel war klar, dass der TC Laaben in dieses entscheidene Aufstiegsspiel erneut stark ersatzgeschwächt gehen muss. Laabens Nummer eins, Kurt Strohmayer, kam nach seiner Verletzung zwar wieder zurück ins Team, doch besonders arg erwischte es Laabens Nummer zwei Ludwig Schraml. Schraml stürzte vom Dachboden in die Tiefe, da eine vermoderte Tram nachgab. Mit einem gebrochenen Fuß und mehreren gebrochenen Zehen kam er trotzdem am Samstag zum Aufstiegsspiel, um seine Kameraden anzufeuern. „Der Unfall hätte noch schlimmer ausgehen können“, ist Schraml zumindest zuversichtlich, dass er zur Wintersaison wieder fit ist.

Dann die nächste Hiosbotschaft. Auch Laabens Nummer drei, Wolfgang Lindhoudt, konnte verletzungsbedingt nicht mitmachen. Trotzdem stand es nach den Einzeln nur 3:2 für Neufeld. Strohmayer hatte mit 6:1, 6:4 souverän gewonnen und auch Wolfgang Brousek gewann sein Einzel. Strohmayer/Brousek gewannen auch mit 6:1, 6:2 das Einserdoppel. Somit musste die Entscheidung im Zweierdoppel, das für laaben Vevoda/Schweyer bestritten, fallen. Nach gewonnenem ersten Satz führten sie mit 5:1 im zweiten Satz und mussten trotzdem eine Niederlage hinnehmen - 6:3, 6:7 und 6:10.

„Diese Niederlage tut richtig weh“, konnte es Vevoda kaum fassen. Der Schock im Laabner Team saß tief, der Aufstiegstraum war endgültig geplatzt. Trotzdem fand Mannschaftsführer Brousek rasch die Fassung. „Neufeld spielt mit der M 65+ in der Bundesliga, auch die M60+ hat Bundesliganiveau.“ Doch für den TC Laaben steht bereits am kommenden Donnerstag um 10 Uhr gegen den TC Scheibbs zuhause das nächste Aufstiegsspiel ins Haus: Der TC Laaben M 65+ wurde in der Besetzung Wolfgang Brousek, Leo Schweyer, Robert Gruber, Martin Szerenscics und Karl Eigner Kreismeister und spielt am Donnerstag um den Aufstieg in die Landesliga. Brousek: „ Jetzt müssen wir Charakter zeigen und dieses Aufstiegsspiel gewinnen.“