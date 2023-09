Laabens Aufstieg rückt in weite Ferne

Die Aufstiegsträume des TC Laaben sind wohl mit dem verletzungsbedingten Ausfall der Nummer Eins Kurt Strohmayer frühzeitig geplatzt. Der ehemaliger Polizist holte erst vor kurzem noch bei der Tennis-WM der Exekutive in Winnipeg (Kanada) den dritten Platz im Einzel, verletute sich dann aber und hat sich nicht rechtzeitig bis zum Play-off-Start erholt. So musste der TC Laaben ohne Strohmayer in Wien antreten und verlor prompt. Letztlich führte sein Ausfall in Kombination mit dem krassen Heimvorteil, die Wiener wurden von vielen Fans angefeuert, zu einer sogar empfindlichen 1:6-Pleite. Für den einzigen Punkt sorgte Wolfgang van Lindhoudt, der nach einer dreistündigen Schlacht mit 6:2, 4:6 und 10:8 die Oberhand behielt. Alle anderen Spiele des TC Laaben gingen verloren.

Nach dem Ausfall von Strohmayer führte Kurt Vevoda als Nummer Eins die Laabner an und hatte auch gegen den tschechischen Legionär der Wiener Stanislav Nakladal seine Chancen: „Im zweiten Satz habe ich eine 4:0-Führung aus der Hand gegeben, das darf nicht passieren.“ Auch alle anderen Laabner - Wolfgang Brousek, Kurt Schweyer und Robert Gruber hatten ihre Möglichkeiten - konnten aber alle nicht ihre Höchstform abrufen. Deshalb ist der sportliche Leiter besonders enttäuscht: „Aber wenn die Nummer EIns usfällt, dann müssen alle gegen einen stärkeren Gegner antreten und das haben wir auch mental nicht verkraftet“, glaubt er.

Der Aufstieg in die Bundesliga ist somit schon nach einem Spiel in ganz weite Ferne gerückt. Am 16. September geht es gegen den burgenländischen M60+-Meister Neufeld weiter, doch diesmal hat der TC Laaben Heimvorteil. Vevoda: „Die Winer haben gezeigt, was der Heimvorteil ausmacht und mit Strohmayer muss gegen die Burgenländer einfah ein Sieg her.“