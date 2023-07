Millenniumsturnier: Mangl und Gstöttner feiern beide fünften Sieg

Heuer hat das überregional bekannte Raiffeisenbank Wienerwald Millenniumsturnier des TV Maria Anzbach bereits sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert. 1998, anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Marktgemeinde Maria Anzbach erstmals ausgetragen, erfreut es sich seit damals ungebrochener Beliebtheit. Mit 70 Teilnehmern aus 24 Vereinen aus der näheren und weiteren Umgebung war das Turnier sehr gut besetzt. Das bewährte Organisationsteam, bestehend aus Martin und Maria Felgenhauer, wird seit vorigem Jahr von den Anzbacher Jungstars Alexander Fuchs und Laurin Loacker unterstützt, die für einen reibungslosen sportlichen Ablauf sorgten. Turnierleiter Martin Felgenhauer resümierte zufrieden: „Neben vielen alten Bekannten spielten auch etliche Neue mit, die durch den guten Ruf und die gemütliche Atmosphäre unseres Turniers angelockt wurden, was uns als Veranstalter natürlich besonders freut“.

Spannender Turnierverlauf

Der Pressbaumer Vorjahressieger Paul Eisenmagen trat heuer nicht an und so wurde genau nach ITN-Ranking gesetzt - auf Nummer Eins Bruno Mangl aus Ollersbach und auf Nummer Zwei der Anzbacher Alexander Fuchs. Doch der Lokalmatador konnte wegen einer fiebrigen Erkältung nicht antreten, was für Mangl die Tür weit aufmachen sollte. Unangefochten zog der bislang vierfache Turniersieger ins Finale ein, obwohl der Kremser Hans Kunst im Halbfinale alles aufbot, um ihn wenigstens einigermaßen zu fordern. Am unteren Ast konnte sich der an Vier gesetzte Phillip Reither aus Neulengbach wegen des Ausfalls von Fuchs bis ins Finale vorkämpfen, musste sich aber gegen den überlegenen Bruno Mangl, der heuer in Bestform agiert hat, mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Bruno Mangel ist somit zum 5. Mal Millenniumsturniersieger und hat mit einem mehr als Manuel Hubmayr nun alleine die meisten Erfolge inne. Bei seinem ersten Sieg im Jahr 2004 war Mangl übrigens genau halb so alt wie heuer.

Pressbaumer Finale bei den Oldies

Auch der 45+ Bewerb war stark besetzt. Titelverteidiger Kurt Vevoda aus Laaben konnte sich im Viertelfinale gegen den wesentlich jüngeren Gregor Pfleger aus Pressbaum nicht durchsetzen. Der an Zwei gesetzte Norbert Künzel zog souverän ins Finale ein, unterlag aber seinem ASV-Teamkollegen. Pfleger konnte mit 6:4, 7:5 den begehrten Seniorentitel für sich entscheiden.

Gstöttner lässt nichts anbrennen

Bei den Damen wurde in drei Dreiergruppen gespielt. Im oberen Play-off dominierte die und 4-fache Turniergewinnerin Maria Gstöttner. Die Neulengbacherin konnte ihrer Favoritenrolle gegen Natascha Hoxha im Finale gerecht werden und gewann mit 6:3, 6:1. Hoxha hatte sich gegen Renate Enners-Schönhofer mit einem glatten Sieg (6:4, 6:3) fürs Endspiel qualifiziert. Den vierten Platz erreichte Julia Löb aus Würmla im mittleren Play-off.

Jäger und Schauer gewinnen B- beziehungsweise C-Bewerb

Im Herren-B-Bewerb lieferten sich Lokalmatador Bernhard Kienast und Christian Jäger aus Ollersbach ein spannendes Finale, das letztlich Jäger mit 6:4, 6:3 für sich entscheiden konnte. Den Herren-C-Bewerb entschied der Eichgrabener Adrian Schauer für sich, der im Finale den Anzbacher Martin Zeilerbauer mit 6:3, 6:0 bezwingen konnte.

Nach der Siegerehrung konnten sich alle Teilnehmer und Zuschauer am Sonntag an einem reichhaltigen Buffet laben und den Abend bei Matchanalysen und anderen Tennisgeschichten gemütlich ausklingen lassen.