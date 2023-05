Ollersbachs Herren haken Aufstiegstraum ab

Die Ollersbacher Damen schlugen am Samstag in der Kreisliga Mitte A in Tulln auf. Köckenbauer, Sonnleitner und Schagerl waren auch in der Donaumetropole nicht zu bezwingen. Nach dem Zwischenstand von 3:2 nach den Einzeln, konnte die Mannschaft wie schon zum Auftakt in der Vorwoche erneut einen 5:2-Sieg verbuchen und einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel, der den Aufstieg in die Landesliga B bedeuten würde, machen. Am Samstag empfangen die Ladys daheim die SG Hohenberg/St. Aegyd, das gegen Spitzenreiter WSV Traisen zuletzt mit 0:7 unterging, und hoffen dabei ebenfalls auf die volle Punktzahl.

Ollersbachs Herren verlieren überraschend in Ober-Grafendorf

Weniger gut läuft es derzeit für die Herren aus Ollersbach. Nachdem man in der Vorwoche noch einen knappen 5:4-Sieg hatte feiern können, ging am Sonntag der Ausflug nach Ober-Grafendorf komplett schief. Bruno Mangl und Co.mussten sich überraschend mit 4:5 beim ESV geschlagen geben. Schon nach den Einzeln stand es nur 3:3, die Punkte hatten Mangl, Gallati und Pröll geholt. Pröll konnte zusammen mit Oldie Stehno auch das Doppel gewinnen, doch die beiden restlichen Duos mussten Niederlagen einstecken.

Klassenerhalt ist das neue Ziel

Mannschaftsführer Gallati war alles andere als erfreut: „Anscheinend sind wir heuer zu schwach aufgestellt, damit wir um den Titel mitspielen können“, wirft er schon frühzeitig die Flinte ins Korn. Ist aber auch Realist: „Die wirklich starken Gegner kommen mit Purkersdorf, Pressbaum und vor allem Maria Anzbach ja erst!“ Somit wird fürs erste auch ein neues Saisonziel ausgerufen. „Jetzt geht es mal primär darum, dass wir oben in der Kreisliga Mitte A bleiben!“

Pressbaum siegt in St. Veit, der Rest fällt ins Wasser

Aufgrund des Schlechtwetters haben neben den Ollersbachern nur die Pressbaumer in St. Veit spielen können und daben einen 7:2-Sieg gefeiert. Dabei hat nur Benedikt Girsch sein Einzel auf Sechs verloren. Das Doppel Girsch/Jungwirth wurde w.o. gegeben.