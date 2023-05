Spannung in der Kreisliga A steigt

Bei den Ollersbacher Damen musste nur die Nummer Eins Astrid Köckenbauer gegen die in Topform agierende Hohenbergerin Lisa Marie Rockenbauer eine 3:6, 4:6-Niederlage hinnehmen. Sabrina Sonnleitner machte uf Position zwei aber kurzen Prozess mit ihrer Gegnerin (6:1, 6:0). Durch eine Wadenverletzung gehandicapt trat Lisa Hollensteiner trotzdem als Nummer drei an und die Tochter von Altmeister Wolfgang Stehno brachte mit klugem und effizientem Spiel einen sicheren 6:2, 6:2-Sieg nach Hause. Johnna Donabaum und Nicole Kunst feierten auf vier und fünf ihre ersten Siege heuer in der kreisliga Mitte A. besonder sKunst zeigte dabei eine kämpferische Meisterleistung und drehte im fünften Satz einen 1:5-Rückstand in einen 7:5-Sieg. Damit stand der Sieg bereits nach den Einzeln fest. Auch die Doppel gingen an die Ollersbacherinnen und somit kommt es am 3. Juni in Traisen zum wohl vorentscheidenden Duell um den Kreismeistertitel.

Auch Ollersbachs Herren feierten gegen Rabenstein einen wichtigen Heimsieg, um nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Die Einzelsiege von Bruno Mangl, Niklas Gallati und Jonathan Pröll stellten die Weichen auf Sieg, doch Stehno vergab diesmal beim Stand von 6:4, 5:4 im Oldieduell mit Peter Krippl zwei Matchbälle und musste sich am Ende 6:7 und 4:6 geschlagen geben. Da auch Daniel Gallati und Christian Jäger ihre Einzel verspielt haben, wurde es in den Doppelpartien richtig spannend. Mangl und Niklas Gallati siegten zwar problemlos, doch die Partie von Daniel Gallati/Christian Jäger gegen Thomas Lang/Stefan Schwaiger war nach 6:7 im ersten Satz nichts für schwache Nerven. Das Wienerwalddduo lief noch zur Höchstform auf und kämpfte mit der besten Saisonleistung nach sensationellen Ballwechseln das Paradedoppel der Pielachtaler mit 10:8 im Match-Tiebreak nieder. Nach dem 5:4-Erfolg können auch die Ollersabcher Herren den Blick wieder nach vorne richten.

Maria Anzbach festigte mit einem 7:2-Heimsieg über Ober-Grafendorf die Tabellenführung, auch weil Pressbaum im Derby gegen Purkersdorf gepatzt und eine 4:5-Heimniederlage kassiert hat. Die Einzel Eins bis Drei gingen dabei an die Gäste, wobei Rene Lackner den ersten Satz gegen Paul Eisenmagen 6:7 verloren hat, dann aber die Partie noch 6:2, 6:4 gewinnen konnte. Die Einzel vier bis sechs gingen jeweils in zwei Sätzen an Pressbaum, also mussten die Doppel entscheiden. Die Oldies Reinhard Seliger/Andreas Leitl rangen im alles entscheidenden Dreierdoppel Max Girsch/Sebastian Wallner mit 6:4, 1:6, 11:9 nieder.

Auch die Purkersdorferin feierten nach der Auftaktschlappe ihren zweiten Sieg in Folge. Und mit 7:0 fiel er gegen Schlusslicht Tulln 2 daheim auch standesgemäß aus.