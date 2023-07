TC Laaben auch in der M65+ Meister

Der Erfolgslauf des TC Laaben hält an. Nach dem Landesmeistertitel in der M60+ holte am Wochenende der TC Laaben auch in der der Kreisliga A m65+ den Meistertitel. Mit 7:0 wurde der TC Herzogenburg nach Hause geschickt und damit der Titel fixiert. Aber wie in der Landesliga um den Bundesligaaufstieg wird auch in der Kreisliga bei den Senioren im Herbst noch ein Play-off um den Aufstieg in die Landesliga bestritten.

Dem TC Laaben steht somit ein heißer Herbst bevor, mit Aufstiegsspielen für gleich zwei Teams. Der sportliche Leiter Kurt Vevoda weiß, dass es in den Sommermonaten kein Ausrasten geben kann, sondern nur harte Trainingseinheiten. „Bereits am 2. September findet die erste Runde für die Aufstiegsspiele in die Staatsliga statt, dann müssen alle topfit sein!“