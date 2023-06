TC Laaben ist Landesmeister

„Es ist einfach nur fantastisch. Wir kommen aus dem kleinen Laaben mit tausend Einwohner und sind nun die Besten des Landes“, schwärmt Obmann Ernst Klement und der NÖN-Mitarbeiter hat dabei fast Tränen in den Augen. „Man kann sich auch Träume erfüllen!“ Aber nicht nur er reagierte so emotional, als der Traum, den die Mannschaft nun doch schon seit einigen Jahren verfolgt, Wirklichkeit wurde. Auf dem Weg zum Titel in der Landesliga A 60+ wurden die großen „Stadtklubs“ fast schon gedemütigt. Gegen den TC Zwettl und den TC Krems gab es auswärts jeweils 6:1-Siege und TC Leobendorf sowie in einem echten Endspiel um den Titel wurden der TC Wieselburg mit 7:0-Packungen nach Hause geschickt. „Bei unseren Auswärtsspielen haben mich immer die Gegner gefragt, wo eigentlich Laaben liegt. Jetzt kennen alle Tennisfreunde in Niederösterreich Laaben“, freut sich der Obmann.

Ex-Austrianer Brousek ordnet Titel in seiner Sportkarriere hoch ein

Auch Mannschaftsführer Wolfgang Brousek zeigt sich euphorisch: „Es ist für mich ein Privileg, dieses Team betreuen zu dürfen.“ Der ehemalige Austria-Kicker, der in der glanzvollen Ära mit „Schneckerl“ Prohaska und Tibor Nylashi spielte, ordnet den Tennistitel ganz hoch in seiner sportlichen Karriere ein: „Ein Landesmeistertitel im Tennis hat mir noch in meiner Karriere gefehlt. Und im Team zu gewinnen, zählt für mich zum schönsten überhaupt!“

Durchmarsch in die Bundesliga ist das Ziel

Das Team mit Kurt Strohmayer, Wolfgang Lindhoudt, Wolfgang Brousek, Kurt Vevoda, Robert Gruber, Leo Schweyer gewann im Vorjahr den Landesligameistertitel B und hat heuer souverän den Durchmarsch zum Titel in der höchsten NÖ Spielklasse geschafft. „Ganz Laaben ist stolz auf diese Mannschaft“, freut sich der Obmann. Doch nun beginnen bereits die Planungen für die Aufstiegsspiele in die Bundesliga im Herbst. „Wir wären wohl das einzige Bundesligateam mit nur zwei Sandplätzen“, ist der Obmann überzeugt, dass man im Falle des Aufstiegs wohl der kleinste Klub wäre, der jemals Bundesligaluft geschnuppert hat. „Wir hoffen natürlich auf Heimspiele in der Relegation. Doch jetzt wird einmal der Landesmeistertitel ausgiebig gefeiert!“