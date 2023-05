Tennis TC Ollersbach startet mit zwei Siegen

Lesezeit: 2 Min Claus Stumpfer

Astrid Köckenbauer, Sabrina Sonnleitner, Jasmin Schagerl, Lisa Hollensteiner und lena Herzog feierten einen 5:2-Sieg über Wilhelmsburg. Niederlagen kassierten Herzog und das Doppel Schagerl Hollensteiner. Foto: TC Ollersbach

E inen hart erkämpften 5:4-Auswärtssieg gab es für Ollersbachs Männer in Sieghartskirchen in der Kreisliga Mitte A. Für die Damen war es auch in der A daheim gegen Wilhelmsburg nicht so nervenaufreibend. Es gab einen 5:2-Sieg, womit aber auch die volle Punktzahl verpasst wurde.