Überraschungssieger bei Neulengbach Tennistrophy

Nach der Qualifikation bei den Herren ging es am Dienstag beim TC Ollersbach mit der Neulengbach Tennistrophy richtig los und es wurde eine Woche mit vielen Überraschungen. Das Wetter war durchwachen, aber bis zum Freitag blieben Veranstalter Stefan Wisberger und sein UTC-Team von größeren Regengüssen verschont. Aber ausgerechnet am Freitag, als die Flutlichtpremiere bei den Viertelfinalspielen stattfinden hätte sollen, mussten die Matches auf Samstagvormittag verlegt werden. So kam das neue Flutlicht nur kurz am Donnerstag zum Einsatz, als da einige Matches etwas länger dauerten als geplant.

Überraschungen am laufenden Band

Bei den Herren gab es von Beginn an ein wahres Favoritensterben. So war für die Nummer Eins Christoph Lang vom TC Kalksburg bereits im Achtelfinale gegen den Steyrer Tobias Leitner Endstation. Vorjahresfinalist und die diesjährige Nummer zwei, Jonas Gundacker (TC Harland), schaffte es immerhin ins Viertelfinale, in dem Langs Teamkollege Mario Stino für ihn zum Stolperstein wurde. Nur im zweiten Satz zeigte Gundacker sein wahres Leistungsvermögen, unterlag dann aber sang- und klanglos 2:6, 6:1, 1:6. Und auch für den dreifachen Turniersieger Ricco Bellotti war im Viertelfinale gegen Trubrig im Viertelfinale Schluss. Bellotti, der bei seinen bisherigen Auftritten in Ollersbach stets sehr fair geblieben war, ließ diesmal sein Naturell aufblitzen und nahm die 5:7, 6:7-Niederlage nicht ganz so gelassen, wie beispielsweise sein Ausscheiden im Vorjahr.

Wildcard-Spieler Lazic im Finale

Und mit Manuel Lazic spielte sich überhaupt gleich ein Wildcard-Spieler ins Finale. Lazic gilt aber als großes Talent des ÖTV, schließlich ist er auch regierender österreichischer U-18-Meister, der Durchmarsch des Spielers vom Alt-Erlaaer TC kam also nicht ganz von ungefähr. Im Finale fand der Youngster aber gegen den 30-jährigen Trubrig im ersten Satz bei stürmischem Wind erst spät ins Spiel und musste diesen daher mit 6:4 abgeben. Im zweiten Satz geriet er ebenfalls in Rückstand, blieb aber bis 3:2 dran. Erst dann spielte er zunehmend lustloser und Trubrig feierte einen doch recht leichten 6:3-Sieg auch im zweiten Durchgang. Dass Lazic zu den österreichischen Meisterschaften ins Burgenland musste, wo in Oberpullendorf noch eine Partie mit ihm angesetzt war, mag zum wenig motivierten Auftritt im Finish etwas beigetragen haben. Trubrig war aber von Anfang an der Mann mit den Winnerschlägen. „Ich wollte immer die Initiative gegen ihn haben, was mir sehr gut gelungen ist. Manchmal hab ich vielleicht sogar etwas überpowered, aber das was schon ganz ordentlich“, freute sich Trubrig, der derzeit auf Klubsuche ist. „Am liebsten würde ich in der Wiener Landesliga spielen, weil ich momentan doch auch bei meinem Sohn sein will.“ Der neugeborene Sohnemann Merlin war natürlich beim Finale mit Ehefrau Denise anwesend. Turnierpläne in den nächsten Wochen hat er nicht, weil er in Purkersdorf als Nachwuchstrainer die Camps betreut. „Danach muss ich wieder in den Schlagrhythmus finden, aber mit 30 Jahren will ich es dann im Herbst schon auch nochmals intensiver mit dem Tennis angehen“, meinte er.

Finalistinnen dominieren 1. Ladiestrophy nach Belieben

Bei den Frauen waren die beiden Finalistinnen Therese Stabauer (Nummer 6, TC Fischer Ried) und vor allem Stella Horacek (Nummer 7, Klagenfurter Leichtathletik Club) in all ihren Spielen ungefährdet, gaben keinen Satz ab. Und Horacek blieb auch im Endspiel dieser Linie treu, ließ Stabauer nie ins Spiel kommen. Horacek hatte zuvor im Semifinale auch der Nummer 2, Jelena Ristic (TC Kaiserebersdorf) keine Chance gelassen und Stabauer war gegen die Nummer drei, Chiara Semmelmayer (Volksbank Waidhofen), mit 6:2, 7:5 siegreich geblieben. Obwohl Horacek nur an Sieben gesetzt war, kam der Turniersieg nicht von ungefähr, denn mit 3,9.01 hatte sie die bei weitem niedrigste ITN-Punktewertung im Feld. Aber aufgrund ihrer Jugend spielt Horacek, welche mit dem Stiftsgymnasium St. Paul in Kärnten die fünfte Klasse einer normalen Regelschule besucht, vor allem noch Jugendturnier, die in der Setzliste keine Berücksichtigung finden. „Mein Wunsch wäre es schon, Tennisprofi zu werden, und einmal auf der WTA-Tour zu spielen“, setzt sich die 15-Jährige ihre Ziele hoch. Gleich nach dem Turnier in Ollersbach hetzte sie jedenfalls mit ihrem Trainer gleich nach Bludenz zum nächsten Turnier weiter.

Lokalmatadore ohne Chance

Stefan Wisberger hat diesmal bei den Wildcards auch Sportler aus dem Bezirk bedacht, aber weder im Herren- noch im Damenbewerb war ihnen größerer Erfolg beschieden. Auch die Zuschauer haben das bestens organisierte Turnier nur mäßig besucht. Am Finaltag verirrten sich gerade einmal hundert Besucher auf die wunderschöne Anlage. Trotzdem plant Wisberger auch schon für nächstes Jahr. Vor allem die Begeisterung der Spieler- und vor allem Spielerinnen gibt ihm recht. Alle lobten das Turnier über den grünen Klee. „Manche Mädels waren richtig baff über die tolle Verpflegung und Unterkunft im Hotel Steigberger in Altlengbach“, freut er sich über das Lob.

Viel Rahmenprogramm

Erstmals wurde im Rahmen des Turniers auch ein 128 one-shot-Turnier ausgetragen. Dabei gab es zwei VIP-Tickets für das Stadthallenturnier zu gewinnen. Und dazu wurden im Rahmen der Siegerehrung des Turniers nochmals zwei VIP-Tickets mit dem Turniersieger als Glücksengerl verlost. Zudem wurde das Neulengbacher Ferienspiel mit Bürgermeister Jürgen Rummel und der Feuerwehr spektakulär eröffnet.