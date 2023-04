Der UTC Eichgraben feierte mit einem Juxturnier sein 50-jähriges Bestehen. Nahezu 50 Mitglieder und Gäste duellierten sich in Kurzpartien bis 15 Punkte um das begehrte Mascherl für den Sieg, wobei der Spielstand zu Beginn mit Würfeln ermittelt wurde. Mit einem Luftballon am Schläger kam auch der Spaßfaktor nicht zu kurz. Am Abend wurde gemeinsam mit altgedienten Mitgliedern der früheren Zeiten gedacht und ausgiebig gefeiert.