Nackenschmerzen: Pötzl kam trotz Erfolg mit gesenktem Kopf ins Ziel

Werbung

2020 hat Karl Pötzl vom RC Neulengbach, „geleitet von der weltbesten Crew“, die Extremdistanz des Race Around Austria (RAA) zum ersten Mal gefinisht. 2200 Kilometer mit 30.000 Höhenmetern bewältigte er damals in vier Tagen 19 Stunden und 42 Minuten.

„Die Emotionen aus dem Rennen waren auch ein Jahr danach noch präsent, als mich Martin nach meinem Saisonplan für 2022 fragte“, erzählt Pötzl. Der Gedanke einer Wiederholung war geboren.

Karl Pötzl und seine Crew haben es wieder geschafft! Österreich wurde auch beim dritten Start umrundet. Diesmal mit einer fabelhaften neuen persönlichen Bestzeit und dem vierten Gesamtrang für den Mastersfahrer vom RC Neulengbach. Foto: Foto privat

„Als Athlet kann man sich auf ein Ultrarennen einigermaßen vorbereiten“, sagt Pötzl. „Training, Material, Technik und mentale Themen können bearbeitet werden.“ Jedoch sei das nicht einmal die halbe Miete. „Der Erfolg steht und fällt mit der Crew! Und hier hatte ich das Glück den Großteil der 2020er-Crew wieder hinter mir zu wissen“, ist Pötzl dankbarr. „Denn in dieser Crew ist ein riesiger Schatz an Ultra-Erfahrung, an Motivation und Spaß!“

Das Ziel war klar: Pöltzl wollte wieder das Ziel sehen! „Motivierend war auch, dass ich Sponsoren gewinnen konnte. In der aktuellen Situation keine Selbstverständlichkeit, umso mehr freut mich, dass sich die Firmen BZ-Bau, ELK, Fun-Force und Rouvy zur Unterstützung bereit erklärt haben.“

Pötzls Vorbereitung war mit einem Trainingslager, dem Race Around Niederösterreich und der TourTransalp heuer gut und auch ausreichend in den Umfängen. „Der Grundstein wird ohnehin im Winter gelegt, und hier war ich mit regelmäßigen Indoor-Intervallen und virtuellen Online-Rennen auf Rouvy brav und konsequent“, schildert er.

27.000 Kilokalorien hat Pötzl dem Körper zugeführt

Außerdem habe man 2020 viel gelernt! „Ein Punkt war die Ernährung. Wir setzten auch heuer wieder auf Flüssignahrung. Ich durfte jedoch Jürgen, den Crew-Chef, im Mai bei einem Ultralauf über 235 Kilometer betreuen. Im Zuge dessen wurden auch hier viele Erfahrungen gesammelt, die ich in mein Ernährungskonzept einfließen lassen konnte“, erzählt Pötzl, der heuer beim Rennen rund 55.000 Kilokalorien verbraucht hat und rund 27.000 während des Rennens zugeführt hat, darin enthalten etwa 4 kg Kohlenhydrate. Die restliche Energie wurde aus den vorhandenen Reserven abgeschöpft.

Nur zwei Fahrer starteten am Montagabend in St. Georgen im Attergau, der Rest folgte ab Dienstag. Es sollte daher ein einsames Rennen für Pötzl werden, ohne ein einziges Überholmanöver auf 2200 Kilometern!

„Die Navigation war perfekt und fehlerfrei, die geplanten Radwechsel zwischen Renn- und Zeitfahrrad wurden rasch abgewickelt. Nähe Gmünd gab’s einen Fan-Stop: Apfelkuchen und Eintopf für die Crew wurden ins Wohnmobil aufgenommen! Und im flachen Marchfeld war Pötzl bereits klar seinem Zeitplan voraus! Trotzdem verschob er die erste Schlafpause ein wenig nach hinten, um den herrschenden Rückenwind zu nutzen. Die Steiermark mit der Weinstraße und der Soboth war nach einem Powernap rasch durchquert. Auf der Abtei sind die ersten tausend Kilometer abgespult!

„Die Wetterbedingungen waren perfekt und die Stimmung super. Und in Kärnten gab es Überraschungen: Das Pötzl-Team bekam Besuch vom Sponsor ELK und Zeitfahrlegende Roland Königshofer! Und auch auf der Strecke zeigten sich immer wieder Interessierte am Streckenrand. „Es ist ein eigenes Gefühl, wenn du durch Kärnten fährst und am Streckenrand steht jemand Fremder und ruft: „Gemma Karli, stark bist!“

Die Pace war durchgehend flott, was Pötzls Crew einiges an Arbeit bescherte: Der Zeitplan war längst verworfen worden. Ständig mussten die Wechselpunkte neu berechnet werden. „Das ungeliebte Lesachtal, steile Rampen ohne Ende, bin ich bisher dreimal gefahren, dreimal bei Nacht. Dieses Jahr bescherte uns der Rennverlauf ein Lesachtal bei Tag, und es war eine Reise wert“, schildert Pötzl, der aber nun ein neues Problem hatte.

Es folgte diesmal der Glockner bei Nacht unter wolkenlosem Himmel bei Vollmond. „Eine besondere Stimmung und wären nicht bereits 1200 gefahrene Kilometer gewesen, wäre es romantisch gewesen“, lacht Pötzl, der bei der Abfahrt aber doch die Winterjacke auspacken musste.

Nackenschmerzen führen fast zum Rennabbruch

Am Weg nach Vorarlberg stand das Kühtai im Weg: 1500 Höhenmeter am Stück mit einer 20-Prozent-Rampe. „Die Crew kühlte den Kopf immer wieder mit Wasser, welches sogleich verdampfte und eine kleine Wolke aufsteigen ließ“, schildert Pötzl.

Irgendwie geht aber auch dieser Pass vorbei, und am Ende warten auf 2020 Meter Seehöhe ein paar Esel auf der Straße. „Kurz gab mir diese Metapher zu denken“, sagt Pötzl. Doch Tirol war damit fast durch, die Silvretta stand vor Pötzl. „Eine Auffahrt, auf die ich mich aus einem einzigen Grund freute: Danach kommt eine oberaffengeile Abfahrt! Trocken, Tageslicht, wenig Verkehr – mein Herz frohlockte!“

Nur in den Kehren trat ein neues Problem auf. Pötzl konnte plötzlich seinen Kopf nicht mehr drehen und die Kurven einsehen – die Nackenmuskulatur begann zu versagen! Und zurück in Tirol war der Bogen endgültig überspannt: Totalversagen von Geist und Körper! „Der Schlafentzug brach wie ein Schwall über mich und das Genick hat mich mit hängendem Kopf dastehen lassen. Es war 4 Uhr früh, ein Weiterfahren unmöglich.

Pötzl wurde ins PaceCar gebettet und durfte schlafen, zumindest eine Stunde. Nach einer Seelsorge durch den Crew-Chef und einer Massage ging es mit dem Sonnenaufgang wieder auf die Strecke. Die Freude währte nur kurz: „Die Müdigkeit hatten wir unter Kontrolle, die Nackenmuskulatur hatte jedoch mich unter Kontrolle: Ein Heben des Kopfes war nicht mehr möglich!“

Eine weitere Pause am Fernpass war notwendig. Ein Finish schien 400 Kiometer vor dem Ziel nicht mehr realistisch. „Ich würde diesmal meine Crew enttäuschen. Sie um das Erlebnis eines Zieleinlaufs bringen. Dieser Gedanke schmerzte mehr als das Genick“, schildert Pötzl. Die sah das allerdings anders: Ein Krisenmanagement aus dem Lehrbuch begann zu laufen!

Unter unterschiedlichsten Optionen war die nächste ein Arztbesuch. Telefonisch organisiert, kurze Erklärung an den freundlichen Arzt ob der Entstehungsgeschichte. „Seine Gedanken, als ich sagte, dass ich noch rund 15 bis 20 Stunden fahren möchte, konnte ich von seinem Gesicht ablesen“. Doch moralisch gestärkt und muskulär stabilisiert ging es auf die Strecke zurück und weiter Richtung Ziel. Aufgeben war keine Option mehr!

Zwei Lösungen für die Unmöglichkeit den Kopf zu heben, wurden geboren. Eine, in welcher der Kopf per Gurt gehoben wurde und eine, bei der er auf eine Ablage aufgelegt wurde. Variante 1 war ein Turm aus Küchen- und Klopapierrollen, aufgebaut am Lenker, versteift mit einem Ast im Inneren. Während ich weiterfuhr, was schon gut ging, lieferte ich erstes Feedback für die Konstruktion. Verbesserungsmaßnahmen wurden gemeinsam erarbeitet und Pringels wurden eingekauft. Schnell war der Inhalt der Dosen geleert und eine Variante 2 des Turms zur Stütze des Kopfes war geboren. Dieser sollte bis ins Ziel dienlich sein!

Mastersfahrer Pötzl kam weit vor Zeitplan ins Ziel

Immer klarer wurde, dass trotz aller Umstände die Zeit eine sehr gute sein würde. Ein paar „Hügel“ auf der Strecke, darunter der Dientner Sattel mit seinen zwei Gipfeln, standen noch im Weg. „Aber unter der ständig begleitenden Motivation der Crew und den begeisterten Zusehern auf der Strecke wurden alle Schmerzen zu kleinen Wehwehchen degradiert“, sagt Pötzl. Sein einziger Wermutstropfen auf den letzten hundert Kilometern: „Leider hatte ich keinen Blick für den wunderschönen Mond über dem Mondsee. Ich hab’s erst durch das Bildmaterial der Crew nachträglich gesehen!“

Kurz vor dem Ziel warteten die offiziellen Begleiter. Mit Mopeds wurde Pötzl zum Ziel geleitet. „Ein wenig zu früh, ein wenig zu schnell waren wir. Eigentlich hatte der Veranstalter noch nicht mit uns gerechnet! So brachte ich nicht nur mein Team mit unserer Performance in Stress, sondern auch den Veranstalter. Kurz nach ein Uhr früh stand Pötzl nach 4 Tagen, 4 Stunden und 17 Minuten auf der Bühne im Ziel. Platz vier in der Gesamtwetung bedeuteten für ihn Emotionen pur. „Keine Müdigkeit mehr. Glücklich. Zufrieden. Erfüllt. Gemeinsam. Mit Tränen in den Augen.“

Und danach? „Glücklicherweise konnten wir unser Quartier umbuchen und dadurch früher beziehen. Wir waren ja auch hier zu früh dran!“

Mit der Nachbearbeitung des Rennens ist Pötzl noch beschäftigt: „In der ersten Woche fühlt sich vieles noch an wie durch Watte und die persönliche Dynamik ist ein wenig gebremst. Der Körper fordert viel Schlaf und die Energiespeicher wollen auch wieder gefüllt werden. Die beleidigten Körperteile wie Zehen und Finger dauern am längsten. Hier sind die Nerven in Mitleidenschaft geraten. Parallel dazu passiert die organisatorische Nacharbeit: Feedback einholen und Verbesserungsvorschläge dokumentieren. Sonst suhlt man sich im Bad der Emotionen und genießt.“