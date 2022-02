Schlintner lernt gerade die Pekinger Olympia-Bobbahn kennen

Ausgerechnet an seinem 24. Geburtstag saß der Purkersdorfer Alexander Schlintner am Freitag im Flugzeug nach Peking. Die Nationalteamnominierung für die Olympischen Spiele war das größte Geschenk, das sich der Skeletonpilot mit einem elften Platz bei den Europameisterschaften vor zwei Wochen in St. Moritz selbst beschert hatte.

"VdB" verpasst, dann Corona-Schock um Sammer

Die Verabschiedung am Mittwoch bei Bundespräsident Alexander van der Bellen musste Schlintner wegen der Ansteckungsgefahr in Pandemiezeiten aber auslassen. „Schade, denn die Verabschiedung gehört sicher zu den Highlights, aber im ÖOC wurde entschieden, dass von jedem Verband nur ein Vertreter anwesend sein durfte“, erklärt Schlintner.

Nicht verzichten will er auf die Eröffnungsfeier. „Das sind meine ersten Olympischen Spiele und dieses Spektakel will ich sicher nicht verpassen!“

Wie richtig aber die Entscheidung war, Vorsicht walten zu lassen, zeigte sich bereits bei der Ankunft des Charterflugzeugs mit dem Gros der österreichischen Athleten am Samstag in Peking. Mit Bobanschieber Markus Sammer gab es gleich den ersten positiven Covid-19-Fall im Team.

„Der Schock war natürlich besonders groß, weil es einen von unserem Bob- und Skeletonteam traf und wir schon viel Kontakt hatten“, berichtet Schlintner, der aber bereits Entwarnung geben kann. „Wir werden jeden Morgen getestet und bei allen, die im Flugzeug waren, sind bislang die Ergebnisse allesamt negativ!“

Somit kann sich der 1,83 Meter große und 87 kg schwere Modellathlet, der die Handelsschule im Sportleistungszentrum St. Pölten abgeschlossen hat, und noch immer im Sommer bei Kurt Teigl im Olympiazentrum Ost in St. Pölten trainiert, voll auf seinen Bewerb konzentrieren.

Das Zimmer im olympischen Dorf teilt er sich mit Samuel Maier, der ebenfalls am Start sein wird. „Die Unterkunft ist gemütlich und groß, ich bin glücklich“, meint er und hat sich auch schon ans Outfit der Angestellten gewöhnt. „Die tragen alle Ganzkörperanzüge plus Maske und ein Faceschild. Es wird auch so gut wie immer alles desinfiziert!“

„Eine Top-15-Platzierung wäre schon gut, die Top Ten sind mein Traum und wären eine echte Sensation.“

Mit Nationaltrainer Jeff Pain sucht man auf der neuen Olympiabahn gerade die Ideallinie. Die Bahnbegehung war am Montag und das erste Training folgt am Mittwoch, das zweite am Sonntag. „Da heißt es, die Bahn kennenlernen und so viele Notizen machen, wie es nur geht und sie richtig studieren.“ Von den Dimensionen der Bahn zeigt sich Schlintner beeindruckt. „Es ist ein Wahnsinn, was hier aus dem Boden gestampft wurde!“ Die erste Eisbahn Chinas ist erst die dritte in Asien.

Naturschnee hat Schlintner er in Yanquing, einem Ort rund 75 Kilometer nordwestlich vom Stadtzentrum Pekings entfernt, noch keinen gesehen. „Es ist aber sehr bergig und die Olympischen Skistrecken liegen auch hier. Bobsportkollegen, die schon früher bei Spielen mit dabei waren, berichten, dass sie mit den Rodlern stets abgelegen von den anderen Olympiateilnehmern gewohnt haben. Hier ist das anders!“

Bei den Wettbewerben am 10. und 11 Februar finden anders als im Weltcup (zwei) jeweils vier Läufe statt, am ersten Tag zwei, am folgenden Tag die anderen beiden.

Eine Medaille darf man vom B-Kader-Piloten Schlintner wohl noch keine erwarten. Er ist im letzten Moment in den Olympiakader gerutscht und auch im Weltcup noch recht unerfahren. „Eine Top-15-Platzierung wäre schon gut, die Top Ten sind mein Traum und wären eine echte Sensation“, weiß sich Schlintner einzuordnen. Er will Erfahrung sammeln, um dann in vier Jahren, im besten Pilotenalter, in Italien zuzuschlagen.

„Jetzt sauge ich mal die Atmosphäre hier bei den Spielen auf, genieße jeden Moment, gebe dabei aber alles, um die Sensation möglich zu machen“, erklärt er seinen Plan.