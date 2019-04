Viel Aufregung gab es in der letzten Woche auch in Innermanzing , der Heimatgemeinde von Günter Bresnik, da in den Medien von schlecht informierten Journalisten die Trennung von Dominic Thiem und Günter Bresnik kolportiert wurde.

In Wahrheit ist nichts passiert. Der Innermanzinger wird weiterhin als Manager von Dominic Thiem die Fäden in der Hand haben, seine Freundschaft zur Familie Thiem ist eine Freundschaft „auf ewig“. Die Familie Thiem weiß, dass Bresnik für Dominic immer nur das Beste will. Schließlich ist diese Beziehung zwischen Dominic Thiem und Günter Bresnik schon 16 Jahre alt und hat natürlich irgendwann Abnützungserscheinungen. Bisweilen sind neue Impulse notwendig. Das hat Bresnik erkannt.

„Nicolas Massu vermittelt als Tourcoach Spielfreude und gute Laune. Da geht es um den Wohlfühl-Faktor. Sonst kann Dominic keine optimale Leistung abrufen“, weiß der Innermanzinger. Schließlich war es auch Bresnik, der Massu erst ins Team holte. Sicherlich auch mit dem Hintergedanken, endlich ein bisschen leiser treten zu können.

„Dominic kann auf Sand jeden Gegner schlagen“

Schließlich fordert ein Fulltimejob an der Seite eines Weltklassespielers seinen Tribut. Und Bresnik weiß auch, dass ein jüngerer, emotionalerer Trainer vielleicht die allerletzten Prozentpunkte bewegen kann, um Thiem irgendwann auch zur Nummer eins der Welt zu machen. Und es zeigt von Größe und seinen menschlichen Qualitäten, dass er dabei nicht im Wege stehen will.

Der Anfang ist mit dem neuen Tourcoach beim historischen Turniersieg beim 1000er-Turnier in Indian Wells auf Hardcourt gesetzt worden, weitere Highlights sollen folgen. Bereits in einer Woche beginnt mit dem ATP-1000-Masters in Monte Carlo die Sandplatzsaison.

Die Konkurrenz mit einem Raphael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic und den jungen Wilden wie Alexander Zverew, Borna Goric, ist stärker denn je. Da ist es auch von Bresnik ein intelligenter Schachzug, neue Impulse für Thiem ins Spiel zu bringen und sich etwas zurückzunehmen.

„Dominic kann jeden schlagen, Raphael Nadal auf Sand, Roger Federer auf Rasen“

„Dominic kann jeden schlagen, Raphael Nadal auf Sand, Roger Federer auf Rasen“, konzentriert sich Bresnik auf das sportliche Potenzial von Österreichs Nummer eins. Was andere reden, was die Gerüchteküche meint – das kümmert den Erfolgscoach wenig. Er lässt lieber seine Bilanz für sich sprechen. Seine Erfolge, ob mit Becker, Skoff, Koubek, Leconte, Gulbis und jetzt mit Thiem machen Bresnik ohnehin zum absoluten Starcoach im österreichischen Tennis.