Aus dem tiefen Abstiegssumpf der Gebietsliga zu einem Top-Fünf Verein in der 2. Landesliga Ost – so schnell kann‘s gehen. Stefan Mjka wechselt von Casino Baden zu Breitenau. „Jedes Mal, wenn wir ihn beobachtet haben, war er top. Außerdem kenn‘ ich ihn noch aus meiner Zeit als Ebreichsdorf II-Trainer als Gegenspieler“, meint Breitenau-Coach Christopher Maucha.

Mjka soll über die Außenbahn für Betrieb sorgen – und auch dort seinen Zug zum Tor ausspielen können. „Technisch top, torgefährlich – er passt perfekt zu uns. Er bringt jahrelange Erfahrung als Kampfmannschaftsspieler mit“, meint Maucha über den 26-Jährigen. „Als ich gehört habe, dass er wechseln will, hab‘ ich sofort die Fühler nach ihm ausgestreckt. So einen Spieler im Winter zu bekommen, ist top“, so der Coach weiter.

„Als ich gehört habe, dass er wechseln will, hab‘ ich sofort die Fühler nach ihm ausgestreckt.“Coach Christopher Maucha über Stefan Mjka

Breitenau-Sportdirektor Thomas Baumgartner sah Handlungsbedarf, da auf Loris Pirollo eine längere Verletzungspause wartet und es dazu noch ein, zwei, drei Fragezeichen hinter potenziellen Stammspielern gibt. Gut möglich, dass sich zu Mjka noch ein weiterer Neuzugang gesellt. Allerdings: „Wir werden nicht diejenigen sein, die in diesem Winter für große Schlagzeilen sorgen.“

Auf der Abgangsseite könnte sich im Mittelfeld etwas tun: Matthias Stögmüller steht ganz oben auf der Wunschliste von Ortmann. Nach den Abgängen von Martin Steiner und Matthias Binder hat Scheiblingkirchens Liga-Konkurrent genau auf der Position von Stögmüller Handlungsbedarf.