Der Fadensteiglauf wird zum 15. Mal am Schneeberg stattfinden. Bei der Kategorie „Sprint“ sind 4,5 km zu bewältigen. Anspruchsvoller ist dagegen schon die Kategorie „Flotter Dreier“, wo es mehrmals hinauf sowie hinunter geht und 22,5 km zu absolvieren sind.

Wann? Am 21 August. Nennschluss erfolgt am 19. August um 12 Uhr. Das Formular zur Anmeldung ist auf der Internetseite des Fadensteiglaufs, wo auch weitere Infos stehen, als eine Excel-Datei abrufbar. Diese Datei muss dann ausgefüllt an folgende Mail-Adresse gesendet werden: fadensteiglauf@gmx.at

Sollten weitere Fragen bestehen, steht Mitveranstalterin Ulrike Schultes unter folgender Telefonnummer zu Verfügung: 0664/48 01 859.