Eigentlich war die routinierte Läuferin anfangs für nur 45 Kilometer eingestellt. Spontan entschloss sie sich jedoch, die Ultradisziplin mit 79 Kilometern sowie 3.300 Höhenmetern in Angriff zu nehmen. Ungeachtet der Lauftaktik sämtlicher Mitstreiter blieb Lachner ihren Methoden treu, was am Ende auch Früchte trug.

Pünktlich um 5.30 Uhr erfolgte in Kirchberg der Start. Beim ersten Anstieg auf über 900 Höhenmeter machte sich bei Lachner kurz Unsicherheit breit: Ich hatte das Gefühl, fast schon Letzte zu sein. „Jedoch waren viele Läufer meiner Einschätzung nach zu schnell unterwegs, weswegen ich mich nicht aus der Ruhe bringen ließ und stets darauf achtete, bei Steigungen keinen zu hohen Puls zu bekommen und mein gewohntes Tempo beizubehalten“, berichtet die Athletin. Zu Lachners Verblüffung spielten auch Kopf und Körper sehr gut mit: „Ich hatte nicht einmal Muskelkrämpfe oder Magenprobleme. Ich war selbst sehr verwundert über mich. Aber genau das hat mich so fest entschlossen gemacht, diese Distanz fertig zu laufen!“

Körperlich also nach wie vor topfit, arbeitete sich die willensstarke Läuferin weiter vor. Dann waren nur noch 1.000 Höhenmeter Downhill zu bestreiten. Das ließ sich der Routinier nicht mehr nehmen und nach 9:38 Stunden war die überglückliche Lachner als schnellste Frau im Kirchberger Ziel eingelaufen. „Es gibt Tage, da passt einfach alles!“