Mit viel Spaß, Ehrgeiz und neu erlernten Techniken stimmte der Trainer des JC Neunkirchen Schwarzatal Dogan Yeter, seine Schützlinge im Trainingslager in Salzburg auf die Special Olympics im Nahen Osten ein. Der erst 18-jährige Paul Vogl, gilt als der große Hoffnungsträger und soll dem Verein und auch sich selbst, einen Platz im vorderen Mittelfeld bescheren.

„Ich bin zuversichtlich, vor allem Paul Vogel entwickelt sich blendend“, hegt Coach Dogan Yeter große Erwartungen, auch wenn er sich bewusst ist, dass die Russen, Kubaner und Brasilianer eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz darstellen. Das Trainingslager in Salzburg wurde extra für die Special Olympics, die im März stattfinden werden, abgehalten. Ziel war es, die Athleten des JC Neunkirchen wettbewerbsfähig zu machen. Bei täglichem Morgensport und zweimaligem Training pro Tag konnte mit Fleiß und Schweiß an Stärken angeknüpft und an Schwächen gefeilt werden. Abhängig für den Verlauf des Turniers werden die Tagesverfassung sowie das befreite Agieren im Kampf sein. „Ich kann auf eine trainingsintensive, spaßige und vor allem erfolgreiche Woche zurückblicken“, resümierte Dogan Yeter.

Neben den Sportlern aus Neunkirchen waren außerdem noch Spitzenleute des JC Wimpassing wie Lisa Grabner, Michaela Polleres oder auch deren Cheftrainer Adi Zeltner vertreten. Auch diese konnten aus der Trainingswoche viel positives mitnehmen und wurden auf kommende Aufgaben optimal vorbereitet.