Der Start in der Vorwoche lief denkbar bitter für die Black Valley Wilds aus dem Bezirk Neunkirchen: Ein verpasstes Field Goal in der Schlussphase kostete den Sieg gegen die Dacia Vikings III. Besser sollte es ein paar Tage später im Süd-Derby gegen die Mustangs aus Ebenfurth (Bezirk Neunkirchen) laufen.

Zwei Goal Line-Stands hielten die Gastgeber vom Scoreboard weg, dazu kam noch eine Interception tief im Wilds-Revier.

Und als dann auch noch Quarterback Michael Schöffauer seinen Receiver Manuel Leitenmaier für einen Touchdown fand, war der Spielverlauf endgültig auf der Seite der Hirsche aus dem Schwarzatal. Ein verpatzter Extra-Punkt sollte die Partie aber noch knapp gestalten.

„Danach war es eine Defense-Schlacht“, meint Black Valley-Headcoach Peter Hofstädter.

Kurz vor dem Ende durften sich die Gäste erneut über einen Touchdown freuen, und auch die anschließende Two-Points-Conversion fand die Endzone. „Spätestens in dem Moment war klar, dass das heute unser Tag ist und wir die Partie nicht mehr aus der Hand geben würden“, so Hofstädter weiter.

Daran änderte auch nicht die Antwort der Mustangs – der Touchdown brachte zwar die Hausherren wieder in Schlagdistanz, der darauf folgende Onside-Kick sollte aber von den Wilds einverleibt werden.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Man merkt eine klare Steigerung seit dem letzten Jahr. Es würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Spieler dazu bekommen würden“, so der Headcoach, der vor allem in der „Big Guys“-Abteilung nach Verstärkung Ausschau halten würde.