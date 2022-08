Melchart und Graf siegen bei regnerischem Lauf

Werbung

Der vorletzte Lauf der Buckltour 2022 ging vergangenes Wochenende in Trattenbach über die Bühne. Wie auch schon in den vergangenen Jahren zog erneut ein Schauer über den Veranstaltungsort. Die Motivation der Läufer hielt dennoch an. Auch die Kinder tobten sich bei strömendem Regen aus. Veranstalter Markus Haidbauer/SU Trattenbach zieht ein positives Fazit.

Der Start erfolgte nachmittags beim Alpengasthaus Kummerbauer Stadl. Insgesamt wollten sich 163 Läufer, darunter Sportler des Gastgebers, vom ATSV Ternitz sowie dem Suicide Squad Running Team, ebenfalls aus Ternitz, beweisen. Die Strecke war geprägt von Forststraßen und Waldwegen. Highlight des Tages war neben dem Kinderlauf natürlich der Hauptlauf mit 7.800 Metern Distanz. 61 Herren und 15 Damen kämpften um die besten Plätze. Auf Seiten der Männer setzte sich Martin Melchart von LAC Unlimited aus Kobersdorf/Burgenland gegen seinen Vereinskollegen Markus Hauser mit einer Zeit von 32:07,19 Minuten durch. Hauser lief 32:40,89 Minuten und war dem Tagesschnellsten dicht auf den Fersen. Einseitiger gestaltete sich der Verlauf bei den Frauen. Hier konnte sich Nicole Graf vom Mattersburger Merino Sportsclub mit 39:33,47 Minuten klar durchsetzen. Als Zweitschnellste überquerte Judith Raunig nach 42:01,49 Minuten die Ziellinie.

„Das Wetter war überschaubar. Bereits die letzten vier Male wurden wir vom Regen heimgesucht. Entweder wird es nächstes Jahr besser oder wir setzen diese Tradition eben fort. In Anbetracht dessen sind wir froh, dass trotzdem 163 Läufer am Start waren. Insgesamt können wir sehr zufrieden mit dem Ablauf des Alpkogellaufs sein“, berichtet Organisator Haidbauer. Die Buckltour 2022 neigt sich dem Ende zu. Am 10. September geht es im Rahmen des Kampstein Berglaufs in St. Corona ins Finale.