Play-off-Einzug verpasst

Mit acht Punkten Unterschied hätten die Blackvalley Wilds bei den Grizzlies aus Stockerau gewinnen müssen, um ins Play-off um den Aufstieg einzuziehen. „Man hat die Nervosität am Platz gemerkt. Beide Teams mussten gewinnen“, so der Obmann der Blackvalley Wilds Jochen Bous, der weiter meint: „Wir waren wahrscheinlich mehr unter Druck als der Gegner, weil wir deutlicher gewinnen mussten.“ Das Bezirksteam hat bereits das Hinspiel mit 0:7 verloren.

Am Ende waren alle Rechenspiele und Theorien umsonst. In Stockerau musste man sich den Grizzlies mit 7:19 geschlagen geben. „Wir konnten aber phasenweise gut mithalten mit dem Gegner“, so der Obmann. Das Play-off wurde so jedoch verpasst, bleibt im Grunddurchgang nur der dritte Tabellenrang. Nur die ersten beiden der Conference A schafften es ins anvisierte Play-off der besten vier. Die anderen beiden kommen aus der Conference B. „Das schmerzt im Football-Herzen natürlich“, gibt Bous zu. Die Saison ist für die Blackvalley Wilds somit zu Ende.

Im Juli steht nun die wohlverdiente Pause an, ab August steht das Team wieder am Platz und bereitet sich auf die nächste Saison vor. Bis dahin stehen auf der Anlage in Schlöglmühl noch einige Arbeiten an der Infrastruktur an. Die Blackvalley Wilds übernahmen im Winter die Anlage vom ASK Schlöglmühl, die ihre Fußball-Kampfmannschaft zurückzogen. „Wir haben das im Jänner übernommen", so Obmann Jochen Bous, der weiter meint: „Es stehen da noch viele Arbeiten an.“ Die Footballer wollen den vorhandenen Platz erweitern und auf Vordermann bringen. „Es ist zwar eine nette, kleine Anlage, aber sie ist teilweise in keinem guten Zustand mehr“, will Bous mit dem neuen Inhaber der Sportanlage Zeit und Geld investieren.