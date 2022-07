Ticket am letzten Drücker für Black Valley Wild

Werbung

Auswärts in Klosterneuburg stand die ganze Saison auf dem Spiel – die Black Valley Wilds brauchten unbedingt einen Sieg, um sich noch das letzte von vier Play-off-Tickets zu sichern. Selbiges galt für die Gastgeber. Und vom Anpfiff an wurde dem Publikum – darunter auch eine starke Abordnung aus dem Schwarzatal auf den Zuschauerrängen – offensiver Football-Sport geboten. Die beiden Angriffs-Abteilungen hatten an diesem Tag Hochsaison. „Zum Haareraufen! Nichts für schwache Nerven…“, fasste es Black Valley Wild-Headcoach Peter Hofstädter zusammen.

Noch einmal richtig hoch ging der Puls, als die Klosterneuburger kurz vor Schluss mit dem Ball Richtung Endzone marschierten, mit einem Field Goal ausgleichen bzw. einem Touchdown die Führung und wohl auch das Spiel einsacken würden. Doch eine Interception von Martin Spitzer beendete die Träume der Hausherren, die Jungs aus dem Schwarzatal ließen daraufhin routiniert die Uhr herunterlaufen und nahmen den Auswärtssieg mit nach Hause. „Dieses eine Play hat am Ende den Unterschied ausgemacht“, meint Hofstädter.

Jetzt wartet mit den Huskies aus Wels eine harte Nuss auf die Hirsche – denn die Welser haben alle acht Spiele in ihrer Conference für sich entschieden. Allerdings ging das letzte Duell um die Divison IV-Championship ins Schwarzatal.