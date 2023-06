Wiener Wikinger stellen Blackvalley Wild kalt

Beim ungeschlagenen Tabellenführer Vikings II konnten die Black Valley Wilds keinen Überraschungserfolg verbuchen. Die Schwarzataler mussten sich in der Bundeshauptstadt mit 0:28 geschlagen geben. Damit sind die Wilds in ihrer Division weiterhin Dritter. Um im Play-off-Rennen (Top-Zwei) zu bleiben, braucht es am Samstag (16 Uhr) zu Hause gegen die Klosterneuburg Broncos einen Sieg. Dann würde es am letzten Spieltag auswärts bei den AFC Grizzlies ein Endspiel um den Halbfinal-Einzug geben.