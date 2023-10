Staatsmeister! Puchberg-Team crasht sich zum Titel

Grafenbach war am Sonntag die letzte Station der Autrocrash-Saison. In der Jugendklasse gewann Fabian Meneder Vorlauf und Semifinale. Im Finale und im großen Finale dominierten aber die Cracks des Veranstaltervereins CT 161 Puchberg. Tobias Tastel gewann jeweils vor Matthias Zugsbratl. Tastel holte mit insgesamt 19 Punkten auch die meisten Zähler in der Tageswertung.

Bei den Seriennahen in der Klasse 1.500 ccm holte sich Puchberg-Pilot Michael Kindl die meisten Punkte in der Tageswertung — Kindl wurde Dritter im Vorlauf, siegte im Semifinale und landete im Finale hinter Christian Kassecker auf Platz zwei. In der Klasse 1.800 ccm fuhr Daniel Prinz die meisten Wertungspunkte ein. Der Sieg im Finale ging aber an Pierre Karner vom CT 161 Puchberg. In der Klasse 2.100 ccm ging es besonders knapp zu. Roland Hofmann (CT 161 Puchberg) erwies sich mit Platz zwei im Halbfinale und Rang eins im Finale am konstantesten.

Feierstimmung beim Saisonfinale in Grafenbach. Foto: CT 161 Puchberg

In der Division Crash Special fuhr Dietmar Grill (Wechselland RT) drei Laufsiege in der 1.5000 ccm-Klasse ein. In der 1.800 ccm-Klasse fuhr Siegfried Weisch dank seines Finalsiegs die meisten Punkte ein. In der Klasse 2.100 ccm sammelte Christof Biehlo (Wechselland RT) die meisten Punkte. Mario Seidl vom ERRO Team Hartberg siegte im Finale.

Mit dem starken Saisonfinale holte CT 161 Puchberg noch Platz eins in der Teamwertung. Die Gesamtsiege in den Einzelwertungen gingen an Dietmar Grill (Crash Spezial), Patrick Leutgeb (Seriennahe) und Marc Tury (Jugendklasse).