Puchbergs Autocrasher wollen bei Finale in Grafenbach Party crashen

Wer holt sich die nationalen Meistertitel im Autocrash? Die Entscheidung fällt am Sonntag (ab 9.30 Uhr) in Grafenbach. Der achte Wertungslauf der Saison wird vom CT 161 Puchberg organisiert und die Lokalmatadore haben vor dem abschließenden Rennen noch die Chance auf den Gesamtsieg in der Mannschaftswertung. Aktuell fehlen 24 Punkte auf das führende Team Red Crashers. Für die Puchberger wäre es nach 2018 und 2022 der bereits dritte Staatsmeisterschaftstitel.

Nicht nur in der Vereinswertung, auch in den drei Einzel-Divisionen geht es um den Tagessieg. Bei den Seriennahen bahnt sich darüberhinaus noch ein höchst spannendes Finale im Kampf um den Meistertitel an. Günter Kassecker (MSC Traiskirchen) hat nach den ersten sieben Stationen zwei Punkte Vorsprung auf Patrick Leutgeb (MSC NÖ Nord). Der Drittplatzierte Dominik Vitek (RT Sollenau) ist nur fünf Zähler zurück. Theoretisch haben sogar die ersten Sieben noch Chancen auf die Meisterschaft.

Die Crash Spezial-Wertung hat Dietmar Grill (Wechselland RT) bereits für sich entschieden. Bei den Junioren kann Matthias Zugsbratl (CT 161 Puchberg) Marc Tury (PF Red Crashers) theoretisch noch abfangen.