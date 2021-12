Topspieler Gnedt hievte Gnedt in die 1. Liga

Der Wimpassinger Wolfgang Gnedt hat mit 24 Jahren bereits einiges in seiner Karriere erlebt und spielte schon als Jugendlicher in der höchsten Spielklasse Österreichs sowie gegen einen Bezwinger des Olympiasiegers und Weltmeisters von 2004/2005. Ein kreatives Weihnachtsgeschenk seines Vaters Karl Gnedt ebnete den Weg zu einer bis jetzt steil nach oben verlaufenden Karriere.

Mit drei bis vier Jahren nahm der Badminton-Spieler das erste Mal einen Badminton-Schläger in die Hand. In Belgien und Deutschland konnte der damalige U11-Spieler als Außenseiter bereits seine ersten internationalen Turniere gewinnen. Vater Karl Gnedt war klar, dass sein Sohn unbedingt gefördert werden musste und engagierte Badminton-Coaches aus Wien. Und da Wolfgang Gnedt ein großer Fan des mehrfachen Staatsmeisters sowie Olympiateilnehmers von 1992, Jürgen Koch, gewesen ist, schenkte er ihm zu Weihnachten eine Trainingseinheit mit diesem.

„Ich konnte es kaum glauben, dass mein Idol plötzlich vor mir stand“, berichtet der 24-Jährige. Auch Koch wurde schnell klar, dass Gnedt für mehr bestimmt war, und empfahl den Wimpassinger Jahre später mit 15 schließlich bei seinem Bundesliga-Stammverein ASKÖ Traun. Obwohl die Gegenspieler fünf bis 15 Jahre älter waren, konnte Gnedt bereits einige Spiele für sich entscheiden.

Dennoch stieg der Verein am Saisonende ab, da auch Jürgen Koch, der in Deutschland Meisterschaft spielte, nicht zur Verfügung stand. Somit ging es für den jungen Wimpassinger für eine Saison nach Pressbaum. „Mein Anspruch war es, weiterhin in der 1. Liga zu spielen“, so Gnedt. Doch davor spielte er noch bei den US Open gegen den Dänen Joachim Persson, welcher bereits den Olympiasieger und Weltmeister Taufik Hidayat aus Indonesien besiegen konnte. Gnedt erzielte in seinen Sätzen zwölf bis 16 Punkte.

„Ich habe mich damals für das Geld und gegen meine Entwicklung entschieden.“ Wolfgang Gnedt, Bundesliga-Spieler

Auch weil der jugendliche Badminton-Spieler einen Legionär des Linzer Top-Konkurrenten besiegte, wurden die Oberösterreicher schließlich auf ihn aufmerksam. Dort spielte er bis dahin drei Jahre. Dann erfolgte der Aufstieg von Traun mit Koch, doch Gnedt entschied sich vorerst gegen eine Rückkehr in die alte Heimat: „Ich habe im Verhältnis für mich als Jugendlicher sehr gut verdient in Linz und mich für das Geld und gegen meine Entwicklung entschieden. Jedoch wurde mir später klar, dass das Umfeld in Traun einfach viel besser und familiärer ist!“

Nun zurück in Traun, konnte Gnedt seitdem mit Idol Koch dreimal die 1. Bundesliga gewinnen und wurde auch zweimal hintereinander Staatsmeister, zuletzt im Sommer 2021. Ziele: Teilnahme an der EM und WM im Einzel mit Österreich. Mit dem Team konnte er bereits EM-Erfahrung sammeln.