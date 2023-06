Wimpassinger Badminton-Ass Gnedt schafft Quali bei Austrian Open

Der Wimpassinger Wolfgang Gnedt kämpfte sich bei den Austria Open in Graz erfolgreich durch die Qualifikation. Die erste Runde gegen den Belgier Charles Fouyn dominierte der 25-jährige Nationalteamspieler von Beginn an und siegte schlussendlich ungefährdet in zwei Sätzen. Etwas knapper war die Begegnung gegen den Kroaten Filip Spoljarec. Gnedt entschied den ersten Satz in der Verlängerung mit 24:22 für sich. Durchgagn zwei war mit 21:10 eine recht eindeutige Angelegenheit. In der letzten Qualirunde besiegte Gnedt den Dänen Mads Juel Möller in zwei knappen Sätzen — 23:21, 21:18.

Zum Auftakt des Hauptbewerbs ging es für Gnedt im Duell der Qualifikanten gegen den Malayen Tan Jia Jie. Der Lokalmatador konnte im ersten Satz noch einigermaßen mithalten (21:17). Danach spielte Jie den Sieg souverän nach Hause, holte Durchgang zwei mit 21:11. Mit Collins Filimon schaffte es nur ein Österreicher ins Achtelfinale. Den Turniersieg holte der Belgier Julien Carraggi.