Wimpassinger Gnedt qualifiziert sich in Dänemark für den Hauptbewerb

Bei den Denmark Masters meisterte der Wimpassinger Wolfgang Gnedt die Qualifikation. Bei den Siegen über die beiden Dänen Markus Viscovich und Jacob Hjorth gab der Österreicher keinen Satz ab. Richtig knapp war es in der letzten Qualirunde gegen den dritten Dänen, David Kim. Gnedt verlor Satz eins mit 24:26. Die Durchgänge zwei und drei holte sich der 26-Jährige jeweils mit 21:19. In der ersten Hauptrunde (letzten 32) konnte er dem Italiener Christopher Vittoriani nur in Satz Paroli bieten (20:22). Abschnitt zwei ging mit 21:15 glatt an Vittoriani.