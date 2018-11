Schnelle und hartnäckig geführte Manöver, damit wollten die Boxer des BC Ternitz ihre Gegner bei den Neulings-Meisterschaften in Korneuburg in die Knie zwingen. Der eine oder andere hatte dabei großen Erfolg.

Rafiullah Arab erwartete gegen Shekayer Jayha vom BC Vienna Wien kein Spaziergang. Der Wiener, wuchtig beim Zuschlagen und schnell beim Ausweichen, forderte Arab ordentlich. Sogar so sehr, dass dieser aufgrund tiefen Abduckens und Sperrens verwarnt wurde und verlor. Im Weltergewicht bekam es Ezatullah Mohamadi gegen den Salzburger Gharegas Kyrus zu tun.

„Mohamadi kämpfte hervorragend gegen den Salzburger, ließ aber zu oft die Linke zu weit sinken“, resümierte Coach Josef Koglmüller. Diesen Kampf konnte Mohamadi nicht für sich entscheiden. Dafür aber den Fight um Platz drei, als er sehr gut auswich und danach blitzschnell konterte. Bronze war Mohamadi daher nicht mehr zu nehmen.

Das Publikum so richtig begeistern konnte das Duell zwischen Rahman Sekandari vom BC Ternitz und Jovanovic Predarag vom BC Eisenstadt im Finale. Das Kampfgeschehen schwenkte hin und her. Am Ende konnte sich Sekandari die Silbermedaille sichern.