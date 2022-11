Beim Tennis Wintercup den Schläger geschwungen

Werbung

Beim Wintercup in der Tennishalle Posch wurde am Wochenende wieder der Schläger geschwungen. Die Frauen des TC Prosecco setzten sich klar gegen TC Payerbach mit 6:0 durch. Alle sechs Partien wurden in zwei Sätzen gewonnen.

Ausgeglichen ging es zwischen den Frauen des ATV Wiener Neustadt und Komenda GmbH Holzbau aus. Nach den vier Einzeln führte Komenda GmbH Holzbau mit 3:1. In den beiden Doppel-Spielen sicherte sich der ATV Wiener Neustadt aber immerhin noch das 3:3.

Genauso knapp ging es zwischen KeFa Girls und UTC Hochneukirchen zu. In den beiden Einzeln sicherten sich beide Teams jeweils zwei Siege. Im ersten Doppel siegten die KeFa Girls, im zweiten Doppel setzte sich Hochneukirchen durch.

Knapper ging es bei den Herren zwischen TC Schottwien 1 und Klimatechnik Seiser zu. Nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sich Schottwien zurück, siegte mit 4:2. Im entscheidenden Doppel setzte sich das Brüderpaar Jochen Wöhrer und Max Schwaiger mit einem 6:1, 6:1 durch.