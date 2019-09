Es war ein perfektes Wochenende für Stefan Scherz. Der Top-Nachwuchskletterer des Bezirks benötigte bei der Jugend-EM in Brixen gerade einmal vier Boulder-Runden, um sich uneinholbar von der Konkurrenz absetzen zu können.

Bereits in der Qualifikation legte Scherz perfekt los. In zwei Stunden mussten acht „Boulder“ geklettert werden. Scherz absolvierte die acht Kletter-Runden nach 13 Versuchen. Somit sicherte er sich im Semifinale einen Startplatz. Insgesamt gelangen die 20 besten Athleten der Quali in das Halbfinale.

Jedoch erwartete den Neunkirchner eine wahre Zitterpartie, da nur sechs Athleten in das Finale einziehen dürfen. Der junge Kletterer konnte eine starke Performance abrufen und löste mit der Mindestplatzierung (Rang sechs) das Finalticket. Im Finale war die Ausgangsposition schwierig – vier Runden in jeweils vier Minuten. Scherz ist zwar ins Finale eingezogen, war aber dennoch bei weitem nicht der Schnellste im Semifinale gewesen.

Umso überraschender war dann auch der Ausgang im Finale: „Unglaublich, ich benötigte nur vier Versuche im Finale. Ich kann es kaum glauben, ich freue mich riesig“, berichtete ein völlig aufgelöster Stefan Scherz. Alle anderen Teilnehmer konnten die vier Boulder nicht nach dem ersten Anlauf schaffen. In einem Monat stehen in Voronezh, Russland, die Europameisterschaften in der Disziplin „Lead“an.