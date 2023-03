NÖN-Sportlerwahl: Steiner und Ofner top

Werbung

Der Bezirk Neunkirchen war in diesem Jahr eine Angelegenheit für die Keglerin Fiona Steiner. Die gebürtige Wienerin, die für den SK FWT Composites Neunkirchen antritt, freut sich über die Wertschätzung und den Stellenwert, den der Kegelsport in „unserer“ Region hat. „Es ist schön, dass so viele Leute für mich abgestimmt haben. Ein starkes Zeichen der ganzen Kegel-Community. Danke an alle, die für mich gevotet haben“, so Steiner, die auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückblickt. Mit dem Superliga-Damenteam erzielte Steiner vom nicht nur den Staatsmeistertitel, sie ging auch beim Weltpokal in München an den Start. Mit ihren Leistungen trug sie dazu bei, dass das Damenteam in der Champions League mitmischen darf und dort in Runde zwei aufstieg.

Weiters nominiert waren die Aspanger Crossfit-Athletin Lina Bauer, die Triathletin Trixi Dvorak, die Würflacher Reiterin Jennifer Jaritz und die Trattenbach-Grasskifahrerin Lara Teynor.

Bei den Herren machte der Gloggnitz-Kicker Stefan Ofner das Rennen. Als Herzstück des SVG-Mittelfelds hatte der Lokalmatador einen großen Anteil an den Erfolgen der letzten Jahre – und am Meistertitel in der 2. Landesliga Ost. Den Pokal für den Spieler der Saison in der Vorsaison hat er bereits zuhause stehen, jetzt kommt die Plakette als Bezirkssportler dazu. „Die Auszeichnung bedeutet mir sehr viel, weil man ja nicht jedes Jahr die Chance hat, zu gewinnen“, schmunzelt Ofner. Besonderer Dank geht an die SVG-Familie: „Besonders Sektionsleiter Alexander Niklas ist da immer sehr dahinter, dass wir bei den Fan-Votings immer gut abschneiden.“ Familie und Freunde hätten ebenfalls für den Mittelfeldmotor fleißig abgestimmt. „Meine Mama hat den Link in den verschiedenen Whatsapp-Gruppen verbreitet…“ Ebenfalls nominiert waren Kegler Lukas Huber, Matthias Maldet vom LC ASKÖ Breitenau, Johannes Aigner – der Gloggnitzer Para Ski Alpin-Fahrer und Scheiblingkirchen-Kicker Michael Steiner.