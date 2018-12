Insgesamt 177 Sportler sowie Funktionäre wurden vom Sportland Niederösterreich verdient vor den Vorhang geholt. Auch einige Neunkirchner wurden in der Pielachtal-Halle geehrt.

Eine, die das Goldene Ehrenzeichen für ihre Funktion beim ATSV Ternitz entgegennehmen durfte, war Christine Heidefelder. „Das war ja schon längst überfällig“, muss die Skaterin schmunzeln. Sie ist bereits 50 Jahre beim Verein dabei und hat bereits im Alter von 16 Jahren eine Funktion übernommen.

„Das war schon etwas Besonderes für mich. Das ist ja doch die höchste Auszeichnung, die ich erreichen kann“, freut sich Heidenfelder über die Auszeichnung, die ihr von Sportlandesrätin Petra Bohuslav überreicht wurde. Diese ist von der Leistung der Funktionäre begeistert: „In unserem Land gibt es viele Vereinsfunktionäre, die mit Leib und Seele in ihrem Verein und im Sport aktiv sind. Ihnen ist es zu verdanken, dass Hobbysportlern ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm in einer vielfältigen Vereinslandschaft zur Verfügung steht und dass Talente sowie Spitzensportlerinnen und Spitzensportler durch den starken Rückhalt im Verein und das optimale Umfeld Erfolge feiern können“.

Aber es gab noch weitere Preisträger aus dem Bezirk Neunkirchen. So durften sich Roland Höller, Irene Reiterer, Gerhard Schiefer und Hannes Reiterer über das Ehrenzeichen in Gold freuen. Wolfgang Gruber bekam das Ehrenzeichen in Silber.