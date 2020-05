Bis vergangenen Donnerstag hatten Niederösterreichs Vereine Zeit, sich von der heurigen Mannschaftsmeisterschaft – diese findet aufgrund der Corona-Pandemie auf freiwilliger Basis ohne Auf- und Absteiger statt – abzumelden.

Im Bezirk Neunkirchen zogen Edlitz/Thomasberg/Grimmenstein, Natschbach/Loipersbach, Parkclub Neunkirchen alle seine Teams zurück. Aspang meldete all seine Erwachsenen-Mannschaften ab. Nur Teile ihrer Mannschaften schicken Breitenau, TV Gloggnitz, Hohe Wand, Posch Neunkirchen, Sparkasse Neunkirchen, Payerbach, Pitten, Ramplach, Seebenstein/Schiltern, St. Egyden, Ternitz und Wimpassing in die Meisterschaft. In voller Teamstärke tritt Kaiserbrunn, Tennisfreunde am Wechsel, Mollram und Eldorado Payerbach, Schottwien, Schwarzau und Warth/Scheiblingkirchen an. Von anfangs 347 Mannschaften im Kreis Süd (umfasst die Bezirke Neunkirchen, Neustadt und Teile Badens) werden 222 Teams spielen.