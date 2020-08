Die von mehreren Männern begangene Vergewaltigung einer Frau am 16. Juli im Bereich eines Waldstücks in Neu-Mahrersdorf (NÖN.at und NÖN berichteten) sorgte für Entsetzen im Bezirk.

Der Boxclub Ternitz nahm dieses Ereignis nun zum Anlass, für Frauen und Mädchen einen kostenlosen Selbstverteidigungskurs anzubieten. Professionelle Unterstützung erhält der Verein unter anderem vom MMA-Champion Christian Draxler sowie von der diplomierten, und auf Männerberatung spezialisierten psychologischen Beraterin Ursula Mohr.

Der BC Ternitz will mit dieser kostenlosen Aktion für Frauen und Mädchen ein starkes Zeichen dafür setzen, dass solche Taten in einer aufgeklärten Gesellschaft keinen Platz haben und dem auch entgegengesteuert werden muss: „Der Kurs ist ein Geschenk unseres Vereins an alle teilnehmenden Frauen. Wir als BC Ternitz möchten gemeinsam mit der Unterstützung unserer Sponsoren den Übergriff an einer Frau am 16. Juli in Ternitz zum Anlass nehmen, um uns gemeinsam für den Selbstschutz von Frauen einzusetzen“, erklärt Vorstandsmitglied Maximilian Ak die Beweggründe.

Trainer Islam Paragulgov wird den Interessentinnen hauptsächlich Boxtechniken näherbringen. Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Christian Draxler dagegen ist für die Elemente des Ringens sowie des Brazilian Jiu-Jitsu verantwortlich.

Damit die Damen auch für etwaige psychologische Fragen eine weibliche Person als Ansprechpartnerin haben, wird die psychologische Beraterin Ursula Mohr das Team abrunden.

„Ich möchte den Frauen zeigen, wie sie ihre eigene Körpersprache und ihre verbale Sprache generell so verändern können, dass sie stärker und selbstbewusster wirken und somit schützende Signale aussenden. Ich habe vor vielen Jahren bei der Polizei einen Kurs gemacht. Und schon damals haben sie uns erzählt, dass ein wortwörtlich starkes Auftreten die Wahrscheinlichkeit, Opfer zu werden, enorm senkt“, so Mohr.

Der Andrang ist enorm. Interessentinnen mögen sich bitte so bald wie möglich entweder unter der Nummer des Trainers Paragulgov, (0660/4227098) oder der von Vorstandsmitglied Ak (0660/9201086) melden.

Ab dem 12. September wird jeden Samstag am Nachmittag bis zum 14. November eine Einheit stattfinden, die jeweils 1,5 Stunden dauern wird. Die Adresse der Turnhalle: Schoellergasse 1, 2630 Ternitz.