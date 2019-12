Samstag, 21. Dezember 2019 – eine Zäsur in der Vereinsgeschichte des Boxclub Ternitz. Josef Koglmüller tritt in die zweite Reihe und übergibt sein Amt Islam Paragulgov, der bereits als Trainer für den Verein auf der Matte steht. Koglmüller rückt in die zweite Reihe: „Ich werde im kommenden Jahr dem neuen Obmann mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihm in dieser Zeit helfen.“ Wie knapp der BC Ternitz davorstand, für immer das Handtuch zu werfen, wurde im September deutlich: Kogl-müller funkte auf mehreren Kanälen „SOS“, unter anderem mit einem Aufruf in der NÖN. Denn die Vereins-Legende muss aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten, konnte damit die Funktion des Obmanns nicht wie bereits seit 2004 weiter durchführen. Die zahlreichen Jugendlichen, die beim BC trainieren, wären plötzlich vor der Tür gesessen. „Zum Glück hat sich auf den Aufruf jemand gefunden und der Boxclub kann weiterbestehen“, freut sich Koglmüller über ein kleines vorweihnachtliches Wunder.

Bei der Generalversammlung ließ Koglmüller das Kalenderjahr 2019 Revue passieren – die sportlichen Glanzlichter waren rar gesät. „Ich würde mir wünschen, dass einige Boxer 2020 den nächsten Schritt machen und Kämpfe bestreiten. Das Zeug haben sie dazu. Ich bin überzeugt, dass wir viele von ihnen heuer im Ring sehen werden.“

Das nächste Training des BC Ternitz findet am Mittwoch, dem 8. Jänner (19 Uhr), statt. Danach immer Montag, Mittwoch und Donnerstag in der Turnhalle Schöllergasse.