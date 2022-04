Dreh mit Pro: Ternitzer Boxer traf MMA-Fighter Rakic bei Videodreh

Werbung

Der Obmann vom Ternitzer Sportclub Olymp, Maximilian Ak, nahm den 16-jährigen Nachwuchsboxer Edward Muji zum Videodreh seiner Sportartikelmarke „Quinns“ mit. Niemand geringerer als MMA-Fighter Rakic erwartete den jungen Kampfsportler.

Der in Wien aufgewachsene Aleksandar Rakic ist das Aushängeschild der österreichischen MMA-Szene (Mixed Martial Arts). Muji wird dieses Treffen für ewig in Erinnerung bleiben: „Es hat sich sehr besonders angefühlt, dass ich in so jungen Jahren Rakic kennenlernen durfte. Ich bin von seinen Kicks fasziniert und er hat mir mit auf den Weg gegeben, dass ich niemals aufgeben soll“, berichtet Muji. „Edi ist einer, der immer mit Herz bei der Sache ist. Außerdem wollte ich ihm einen Push geben“, so Ak. Für Muji steht im Mai nämlich die Nachwuchsmeisterschaft an.