Mit viel Herzblut und Cleverness ging die Kunstturnerin des ATSV Ternitz, Linda Hamersak, im Zuge der österreichischen Staatsmeisterschaft in Wolfurt, Vorarlberg an den Start. Obwohl sie im Vorfeld mit Muskelverhärtungen in den Beinen zu kämpfen hatte, konnte sie sich am Ende die Bronzemedaille holen.

Aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigung musste das Training schon im Vorfeld genau abgestimmt werden. Die fehlende Spritzigkeit wurde vor allen Dingen an den Beingeräten Boden und Sprung klar bemerkbar. Nichtsdestotrotz absolviere sie einen couragierten Mehrkampf, der ihr am Ende des Tages nicht nur den erfreulichen sechsten Platz einbrachte. Hamersak konnte sich sowohl für das Sprung-, als auch das Balkenfinale am darauffolgenden Tag qualifizieren.

„Um das Balkenfinale mit dem verletzten Fuß turnen zu können, mussten wir die Übung etwas erleichtern!“Ines Hamersak,Trainerin.

Der Fokus wurde ganz klar auf ein Erfolgserlebnis an ihrem Paradegerät, dem Balken gelegt. Für Hamersak selbst kam der Trumpf eher überraschend: „Mit dem Sprung ins Finale habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, da mir dieses Gerät nicht besonders liegt, habe ich überlegt, ob ich überhaupt an den Start gehen soll!“ Den ersten Sprung, einen Tsukahara, landete die junge Athletin zwar perfekt, dennoch zog sie sich abermals eine Muskelverletzung in der Wade zu. Hamersak biss allerdings die Zähne zusammen und turnte unter dem Einfluss von Schmerzen den zweiten Finalsprung und wurde mit dem erfreulichen vierten Rang ihren Erwartungen durchaus gerecht.

Bemerkenswerterweise fehlten ihr nur drei Zehntel auf die Drittplatzierte. „Um das Balkenfinale mit dem verletzten Fuß turnen zu können, mussten wir die Übung etwas erleichtern und ersetzten den intensiven Abgang durch einen leichten Strecksalto vorwärts“, erläutert ihre Mutter und Trainerin Ines Hamersak die in Gang gesetzten Maßnahmen. Linda Hamersak ließ sich ihre Verletzung nicht anmerken und absolvierte eine elegante Balkenkür, welche ihr am Ende des Tages die wohlverdiente Bronzemedaille einbrachte.