Seit einigen Tagen ist die vorübergehende Aussetzung des Spielbetriebs beschlossen. Die Vereine gehen gut damit um, doch wie kann die Frühjahrsmeisterschaft dann doch noch gespielt werden? Die NÖN hat mit den Vereinen darüber gesprochen, welche Optionen es zur Austragung noch geben könnte.

Beim USV Scheiblingkirchen wurde der Trainingsbetrieb umgehend eingestellt, die Spieler werden sich mit Heimprogrammen fit halten – Ausdauer, Kräftigung und Stabilität steht auf dem Programm. Für Trainer Thomas Husar gibt es zwei Varianten, wie sportlich mit der Ausnahmesituation umgegangen wird, wenn die Pause bis nach Ostern andauern würde: „Entweder man streicht die Saison komplett oder du nimmst den Stand aus der Herbstsaison. Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss, denn in beiden Fällen wird es genügend Leute geben, die verständlicherweise damit unzufrieden sind.“

Ähnlich die Lage eine Etage tiefer in der 2. Landesliga bei Gloggnitz und Breitenau. „Es gibt wichtigere Dinge als Fußball“, meint auch Gloggnitz-Sektionsleiter Alexander Niklas. Bereits vor der Order, den Trainingsbetrieb einzustellen, war im Alpenstadion Sendepause. Für Breitenaus Obmann unterschätzen viele Menschen die Lage, sollten besser aufgeklärt werden: „Manche Leute glauben ja immer noch, Corona ist nur das Bier mit Zitrone. Wir müssen allesamt das Bewusstsein dafür schärfen, in welcher Lage wir sind.“

Skepsis über eine Fortsetzung der Saison

Bei den 1. Klasse Süd-Vereinen herrscht ebenfalls Verständnis für die Maßnahmen von Regierung und Verband. Viele Funktionäre rechnen mit dem vorzeitigen Saisonende.

„Ich persönlich denke nicht, dass wir im April noch spielen werden. Ich glaube eher, dass alles storniert wird und es im Herbst erst weitergeht“, meint Christoph Hammerl, Obmann SC Hirschwang. So sieht‘s auch Ligakonkurrent Aspang.

Obmann-Stellvertreter Karl Polzer: „Es ist wichtig, dass sich jetzt alle an die Vorgaben halten. Ich befürchte, dass das länger dauern wird und bezweifle daher, dass sich die Frühjahrsmeisterschaft ausgeht. Fußball ist zu unwichtig, um gleich wieder zu starten. Es gibt Wichtigeres im Moment. Es zählen im Moment andere Dinge.“ Thomas Fleer von der SV Grimmenstein meint dazu: „ Es wird schwierig, dass alles durchzubringen. Eventuell kann man auch länger spielen, sollte die Europameisterschaft verschoben werden und auch mit der neuen Saison später beginnen.“

Johannes Nagl, Obmann des SC Zöbern, hält fest: „Es ist sicher ernst zu nehmen. Wir haben alles eingestellt. Die Spieler aus der Kampfmannschaft gehen maximal zu viert laufen. Ich befürchte, dass das Frühjahr gar nicht gespielt wird. Es wird interessant sein, wie der Verband darauf reagiert. Für die Vereine bedeutet das natürlich Einbußen, aber der Fußball muss in solchen Situationen zweitrangig sein.“

„Bei uns steht alles still, nicht nur der Nachwuchs, sondern alles. Die wichtigste Nebensache muss nun warten. Wir hoffen, dass die Meisterschaft ab 5. April gespielt werden kann, aber ich glaube derzeit nicht daran“, meint Erich Baumgartner, Sektionsleiter des SC Neunkirchen.

Was passiert in der 2. Klasse Wechsel?

Nach aktuellem Stand würde bei einer Annullierung der Saison eine Mannschaft aus dem Bezirk um den Meisertitel umfallen: Scheiblingkirchens KM II, Winterkönig in der 2. Klasse Wechsel. Spielertrainer Manuel Widermann bleibt cool: „Wenn wir heuer nicht aufsteigen können, dann wird es halt ein weiteres Jahr in der 2. Klasse Wechsel geben. In so einem Fall ist ganz klar zu sagen, dass die Gesundheit vorgeht und um ehrlich zu sein, verzichte ich lieber für eine Zeit auf Fußball, als wie in Italien tausende Tote zu haben. Auch wenn wir alle Fußball lieben, das kann niemand wollen.“

Ein Konkurrent aus der Liga hätte kein Problem damit, wenn die Scheiblingkirchner aufsteigen würden. Filip Blazanovic, Obmann des SVSF Pottschach: „In Wahrheit sitzen wir alle im selben Boot, meiner Meinung nach gibt es zwei Varianten, wie es sportlich weitergehen könnte: Wenn ab Mitte April weitergespielt werden kann, dann wird die Meisterschaft wohl mit Doppelrunden bis Ende Juni zu Ende gespielt werden können. Sollte das nicht möglich sein, dann sollte die Meisterschaft abgebrochen werden und Scheiblingkirchen KM II zum Aufsteiger erklärt werden.“

JUDO

Für die beiden Hoffnungsträger des JC Wimpassing Lukas Reiter und Aaron Fara fehlt aktuell die Möglichkeit, Punkte für die Olympischen Spiele zu sammeln.

„Bei uns steht alles, die Sporthallen sind alle geschlossen, daher haben wir seit letzten Donnerstag keinen Trainingsbetrieb mehr ihm Club. Alle Bewerbe und alle Trainingslager sind ohnehin abgesagt. Es wird auch kein Nationalkader mehr zusammengezogen. Unser Olympiakader hat ebenfalls mit Donnerstag sein letztes gemeinsames Trainingslager in Linz beendet. Jetzt kann sich jeder nur mit mehr mit Kraftübungen zu Hause und mit Laufen, Radfahren und Wandern fit halten. Wir sind aufgrund des engen Körperkontaktes beim Judo erhöhten Risikos für die Übertragung des Coronavirus ausgesetzt. Daher heißt es jetzt für alle zu warten, bis es wieder möglich sein wird!“, erklärt Coach Adi Zeltner.

LAUFSPORT

Während die ersten drei Läufe der Thermentrophy schon verschoben wurden und der Buckltour-Start am Wochenende mit Run to the Sun nicht stattfinden konnte, hat Lauftour-Organisator Edi Horvath noch etwas Zeit: „Wir fangen ja erst Anfang Mai an.“ Ob der Termin für Zöbern (2. Mai) hält, ist freilich fraglich. Für Horvath seien Verschiebungen einzelner Läufe zwar möglich, aber es soll entweder die gesamte Tour stattfinden oder abgesagt werden.

„Ansonsten würde es kompliziert werden mit den schon gezahlten Tourkarten. Wenn wir absagen, bekommen alle ihr Geld natürlich zurück“, hält Horvath fest: „Finanzielles ist aktuell nicht wichtig, wichtig ist die Gesundheit.“

KEGELN

Still steht auch die Kegelwelt in Neunkirchen. Nur wenige Runden vor dem Meisterschaftsende muss wegen des Coronavirus eine Zwangspause eingelegt werden. Die Bezirkskegler des SK FWT Composites Neunkirchen spielen in Österreichs höchster Spielklasse und sind derzeit drauf und dran den Meistertitel zu holen. Auch in den unteren Ligen und dem Schulsport steht alles still. Wann und ob die Meisterschaftsspiele nachgeholt werden, ist derzeit noch unklar. Die Kegelanlage selbst ist bis auf weiteres Sperrgebiet.

BOXEN

Für Obmann Islam Paragulgov ist die Situation „wie ein Schlag ins Gesicht. Ich habe die Boxer jetzt knapp vier Monate hartem Training unterzogen und es ist nicht leicht, jetzt auf einmal alles fallen zu lassen.“ Auch die Generalversammlung vom vergangenen Samstag wurde verschoben.