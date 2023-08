Gloggnitzer Chirurg Christian Hofer ist Weltmeister im Drachenfliegen

Seit der frühesten Kindheit begeisterte sich Christian Hofer für die Fliegerei. Mit 17 Jahren begann der Gloggnitzer mit dem Segelfliegen. „Das ist mir aber bald zu nervig geworden. Da ist damals schon der Freigeist durchgekommen“, schmunzelt der 48-Jährige, der schnell das Drachenfliegen als neue Leidenschaft entdeckte. Während seines Medizinstudiums erzielte Hofer bereits erste sportliche Erfolge, wurde u.a. Staatsmeister. Danach standen Beruf — der Chirurg ist seit 20 Jahren am Landesklinikum Neunkirchen und hat eine eigene Praxis in Gloggnitz — und die Familie im Vordergrund.

Foto: privat, Martin Brandstetter

„Als die Kinder größer waren, bin ich wieder eingestiegen“, betrieb der Arzt seinen Sport in den letzten Jahren wieder intensiver und setzt nun zu neuen sportlichen Höhenflügen an. Bei der Weltmeisterschaft in Nordmazedonien eroberte er mit seinem Teamkollegen Anton Raumauf, Christopher Friedl, Andreas Sand und Martin Grössinger WM-Gold im Teambewerb.

Deutschland 300 Meter vor dem Ziel abgefangen

Danach sah es sehr lange Zeit aber nicht aus. Deutschland lag nach neun der zehn Durchgängen in Führung. „Wir haben sie dann auf den letzten 300 Metern überholt“, lässt Hofer die packende Entscheidung Revue passieren: „Wir haben schon zu den Mitfavoriten gehört, aber die Deutschen hatten alles — eine hauptberufliche Team-Managerin, vier Autos, einen Masseur und einen Physio. Wir hatten eigentlich nichts, trotzdem haben wir gewonnen“, grinst der Bezirkssportler, für den WM-Gold im Team der bisher größte Erfolg seiner Karriere ist. Das nächste große Ziel hat der frischgebackene Weltmeister schon vor Augen: „In zwei Jahren ist in Spanien die nächste WM. Das klare Ziel ist es den Einzel-Titel zu holen.“

In zwei Jahren ist der Einzel-Titel das Ziel

Mit Ende 40 ist Hofer auch im besten Drachenflieger-Alter. Neben der körperlichen Fitness ist nämlich die Routine ein entscheidender Faktor im Spitzenbereich: „Kein Flug ist gleich, weil das Wetter nie gleich ist. Es ist immer etwas Neues“, das ist aber nur ein Teil der Faszination Drachenfliegen, wie Hofer meint: „Du kommst ohne großen Aufwand in die Luft. Mit den Geräten kannst du weite Strecken zurücklegen und fliegst wie ein Vogel durch die Luft.“

Das Weltmeister-Team rund um Christian Hofer (l.) Foto: privat, Martin Brandstetter

Bei den Wettkämpfen legen die Athleten pro Durchgang zwischen 100 und 200 Kilometer zurück. Dabei gilt es verschiedene Flugübungen zu absolvieren. Hofer vergleicht den Ablauf mit einer Segelregatta — alle Sportler nutzen zunächst die Thermik, um Höhe zugewinnen. Eine virtuelle GPS-Linie markiert den Startpunkt. Wer als Erster im Ziel ist hat gewonnen. Die Positionsziffern werden dann in Punkte umgewandelt. Wer am Ende die wenigsten Zähler hat, ist der Gesamtsieger. Im Team werden die beiden Erstplatzierten jeder Mannschaft gewertet.

Trainiert wird an jedem freien Tag, wenn es das Wetter zulässt. Die Startpunkte zu den Touren sind meistens die Rax oder die Hohe Wand. Oft führen die Flugeinheiten bis nach Obertauern und wieder zurück.