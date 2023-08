Ehrenamt im Fußball: Ohne Freiwillige kein Sportverein

Der Slogan #wirsindscheibling ist in den vergangenen Jahren zur Marke geworden. Der Werbespruch ist Programm, denn ohne dem Gemeinschaftsgefühl würde im Pittental nichts gehen, wie Obmann Simon Weinlich meint: „Wenn wer neu zum Verein kommt, erklären wir, dass es nur gemeinsam geht. Es geht nicht, dass die Eltern ein Kind bringen, zwei Stunden irgendwas machen und es wieder abholen. Sie müssen sich auch ins Vereinsleben einbringen. Das verstehen dann aber auch alle. Das funktioniert recht gut.“

So ist beispielsweise bei jedem Heimspiel der Landesliga-Mannschaft eine andere der zehn Nachwuchsmannschaften für den Kantinendienst eingeteilt. Dann stehen Mama und Papa an einer der drei Ausschanken am Sportplatz. „Nur so geht es, anders wäre der Spielbetrieb, so wie wir ihn leben, nicht aufrechtzuerhalten“, unterstreicht Weinlich.

Ein Kampfmannschaftspiel am Samstagnachmittag ist mit enormen Aufwand von freiwilligen Helfern verbunden. Das beginnt schon unter der Woche mit dem Drucken der Eintrittskarten und Werbemaßnahmen: „Wir haben zwei Leute, die sich um unseren Social Media-Auftritt kümmern.“ Claudia Werger – ihr Sohn spielt in der Reserve – ist hauptverantwortlich für den organisatorischen Ablauf in der Kantine.

40 bis 50 Freiwillige sind am Spieltag im Einsatz

Vor Ort geht es meistens um die Mittagszeit los. Es braucht Personal bei der Kassa und Ordner, die für die Sicherheit sorgen: „Vor Spielbeginn gibt es einen Ordnertreffpunkt, bei dem besprochen wird, auf was alles zu achten ist.“ Eine Aufgabe, die es nicht bei jedem Fußballverein gibt, ist die Bedienung der Videowall. „Das ist nicht so einfach. Das können nur ein paar Leute.“ Insgesamt sind an einem Matchtag 40 bis 50 Freiwillige im Einsatz, schätzt Weinlich.

Wenn dann der Schiedsrichter abpfeift und die ersten Zuschauer nach Hause gehen, geht es in der Kantine für die eingefleischten Fans meistens noch ein paar Stunden weiter. Das große Aufräumen beginnt früh am nächsten Morgen. Herbert Grabner und Manfred Weinlich rücken am Sonntag um 6 Uhr aus, um den Mist wegzuräumen, die Bänke abzuwischen und den Sportplatz wieder in Glanz erstrahlen zu lassen. „Meistens sind sie den ganzen Vormittag beschäftigt“, schildert Obmann Weinlich.

Wer opfert noch jedes Wochenede für den Verein?

Das ist nur der Aufwand an einem normalen Wochenende. Bei größeren Veranstaltungen, wie dem Pittentalcup, bei dem über 100 Nachwuchsmannschaften dabei sind, braucht es noch mehr freiwilliges Personal. „An den drei Turniertagen sind 300 Helfer im Einsatz“, berichtet Weinlich. Leute zu finden, die ein-, zweimal im Jahr mitanpacken, sei nicht das Problem, wie der Vereinschef versichert: „Das Schwierige ist Leute zu finden, die jedes Wochenende da sind. Deshalb ist es wichtig einen großen Pool an Leuten zu haben.“

Scheiblingkirchen hat es sich erarbeitet auf zahlreiche Unterstützer zurückgreifen zu können. Dieses Glück haben bei weitem nicht alle Vereine und auch beim langjährigen Vorzeigeclub des Bezirks ist bemerkbar, „dass es in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, Leute zu finden. Das ist nicht das Problem eines einzelnen Vereins, sondern ein gesellschaftliches. Die Leute engagieren sich weniger freiwillig. Sie wollen für Arbeit Geld oder eine Gegenleistung. Das kann ein Verein finanziell aber nicht stemmen. Das zu lösen, wird, glaube ich, die ganz große Challenge in der Zukunft werden.“