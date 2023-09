Am Wexl Trail in St. Corona: Auf einem Rad auf Medaillenjagd

Die Wexl Trails in St. Corona/Wechsel werden am Samstag erstmals Schauplatz der Österreichischen Downhill-Meisterschaft der Einradfahrer. Die Rennstrecke befindet sich am oberen Singletrail - also zwischen Almrauschhütte und Liftausstieg. Die Extremsportler fahren auf einem Rad über wurzeligen und felsigen Untergrund steil bergab.

Die Altersklassen der Österreichischen Meisterschaft gliedern sich in die Altersklasse 0-19, 20-39 und 40+. Die Qualiläufe beginnen um 13 Uhr. Ab 16 Uhr geht es bei den Finalläufen um die Medaillen. Organisator der Ö-Meisterschaft sind die One Wheel Dragons. Der Verein aus dem burgenländischen Rohrbach ist der erfolgreichste Einrad-Vereins Österreichs und feiert dieser Tage sein 15-jähriges Bestehen.