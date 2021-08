Das Stocksport-Bezirksderby im NÖ Cup ist geschlagen. Der Gastgeber SG Pottschach Neunkirchen bezwang die SG Schmidsdorf-Küb und steht nun im Viertelfinale.

In den ersten beiden Runden dominierten die Schmidsdorfer, wo unter anderem Obmann Alfred Zinkl mit am Start war, nach Belieben. Den Eisbären schien so gut wie nichts zu gelingen. Zur Pause versuchte der Top-Schütze und ursprüngliche Kapitän der „Eisbären“ Michael Hechtl, welcher verletzungsbedingt nicht aktiv ins Geschehen eingreifen konnte, seine Teammitglieder mittels Ansprache wachzurütteln. Und diese schien ihre Wirkung nicht zu verfehlen. Denn Runde drei endete mit 17:3 zu Gunsten der Hausherren. Zinkl und Co. fingen sich jedoch wieder und entschieden Runde vier trotz Leistungssteigerung der „Eisbären“ für sich. Es stand somit im Gesamtergebnis 6:2 für Schmidsdorf (pro gewonnene Runde zwei Punkte). Doch ab da hatte die Neunkirchner Spielgemeinschaft einen sehr starken Lauf und startete die Aufholjagd. Nach 8:8-Endstand sprachen die Stockpunkte dann für die Eisbären.

„Roman Gruber, den wir zum 5. Durchgang brachten, ist gut eingestiegen. Leider habe ich selbst im letzten und vorletzten Spiel je einen entscheidenden Fehler gemacht und die Chance zum Sieg so nicht nutzen können. Man muss auch sagen, dass es mit Michi Hechtl nicht so spannend gewesen wäre“, so die Schmidsdorferin Petra Grube.