Eishockey Knappe Pleite in voller Arena für Eiswölfe Ternitz

Lesezeit: 2 Min RN Red. Neunkirchen

Foto: Fritz Hauke

D ie Eiswölfe Ternitz konnten am Freitagabend auf ihre Fans in der Eisarena zählen, das Publikum sorgte gegen die UEC Dragons aus Mödling für einen regelrechten Hexenkessel. Erst in der Verlängerung fiel die Entscheidung,2:3 der Endstand aus Sicht der Ternitzer. Diesen Freitag (27. Jänner, 20 Uhr) findet das nächste Heimspiel gegen Eisenstadt statt.