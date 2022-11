Nervenkitzel bei Penaltys bei den Ternitzer Eiswölfen

Werbung

Nach dem Sieg in St. Pölten ging es für die Ternitzer Eiswölfe zu den Raptors Eisenstadt – das erste Spiel unter der Leitung des neuen Trainers Philip Schneeberger. Nach Führung der Eisenstädter glich Benni Kirsteuer aus. Kurz darauf konnte erneut das Heimteam anschreiben. Die Ternitzer Eiswölfe gingen mit einem Tor Rückstand in die Drittelpause, lagen dann sogar 1:3 hinten. Die Führung der Gastgeber sollte aber in der 37. Spielminute ein abruptes Ende finden.

Zunächst traf Niklas Edelmann, nach Woltron-Assist, der alleingelassen vor dem Tor den Eisenstädter Schlussmann ausspielen konnte. Unmittelbar nach Wiederanpfiff erzielte Max Woltron dann selbst den 3:3-Ausgleich.

Nach einem 4:4 ging es dann ins Penaltyschießen. Nach drei vergebenen Penaltys der Eisenstädter behielt Mateo Waldherr bei einem Penalty einen kühlen Kopf und sorgte für die Entscheidung. Die Ternitzer Eiswölfe besiegten damit starke Eisenstädter im Penaltyschießen.

Der Sieg brachte aber auch eine kleine Hiobsbotschaft für die Ternitzer mit sich. Eiswölfe-Stürmer Gregor Metz zog sich beim Spiel eine Fraktur des Mittelhandknochens zu, wird damit einige Wochen pausieren müssen. Der Verein wünscht seinem Stürmer eine baldige Besserung.