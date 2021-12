Der Blick geht von Ternitz nach Kärnten

Viele Sportarten liegen auf „Eis“ – im bildlichen Sinne. Die Schülerinnen und Schüler des BORG Ternitz setzen auf „Eis“ – im wörtlichen Sinne. Denn im Rahmen der „Skate 4 Schools“-Schulaktion des ASKÖ Ternitz bereiten sich die Jugendlichen auf den 100 Kilometer Eisschnelllaufmarathon am Weissensee (Kärnten) am 28. Jänner vor. „Ich erinnere mich immer wieder gerne an den Jänner 2019, als das erste Mal ein Team des BORG Ternitz am Weissensee mitgelaufen ist. Von zwölf Jugendlichen haben acht die 100 Kilometer geschafft und danach hat es bei einigen Tränen der Freude gegeben. Das sind Momente, die man ein Leben lang nicht vergisst“, erinnert sich Marius Pimishofer, Lehrkraft des BORG Ternitz.

Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Ternitz werden Short Track Eisschnelllauf (Eisschnellauf auf Kurzbahnen) trainieren – so wie das in Ternitz möglich ist. „Der Fokus liegt auf dem Erlernen der Eisschnelllauf Grundtechnik, damit die Schülerinnen und Schüler die 100 Kilometer am Weissensee gut schaffen und dabei auch Spaß haben. Wir bieten den jungen SkaterInnen darüberhinaus an, auch bei uns im Verein zu trainieren“, erklärt Obfrau Christine Heidenfelder vom ASKÖ SKATE Ternitz die „Skate 4 Schools“-Schulaktionen.

Durchgeführt wird die Aktion vom NÖ Eisschnelllaufverband „SKATE NÖ“ und den NÖ Eisschnelllaufvereinen. „Wir sind über die Nachfrage nach der Schulaktion sehr positiv überrascht und auch stolz da-rauf, dass wir im laufenden Schuljahr – sollte das Corona zulassen – landesweit fünf Schulaktionen durchführen werden“, meint Skate NÖ Präsident Thomas Nemeth.

Ziel der Schulaktionen ist es, Talente zu entdecken, die dann in den Vereinen weiter betreut werden. Mehr Informationen dazu finden Sie unter: www.skatenoe.at