Aspang Race bietet „alles das Enduro-Herz begehrt“

Der Countdown läuft. Am Samstag und Sonntag geben rund um Aspanger Bergbau- und Mineralwerk hunderte Motorradfahrer mit ihren Enduro-Maschinen Gas. „Die Strecke ist schon layoutiert. Es fehlen noch ein paar Hindernisse und ein paar Schmankel“, gibt Organisator Bernhard Spitzer Einblick.

Die ganz großen Neuerungen zu den letzten Ausgaben wird es nicht geben. „Natürlich hat sich das Gelände durch den Abbau im Werk ein wenig geändert. Ein neues Waldstück ist dazu gekommen, aber wer schon öfter hier gefahren ist, weiß auf was es ankommt.“

Nennung am Sonntag vor Ort möglich

Spitzer spricht von einem sehr abwechslungsreichen Kurs - die Trassen des Werks, engere und schnellere Passagen, welliges Terrain, Walddurchfahrten und Single Trails charakterisieren das Profil. „Wir wollen alles bieten, was das Enduro-Herz begehrt“, nennt Spitzer den eigenen Anspruch.

Die Fahrer zahlen es zurück. Am Samstag sind rund 600 im Renneinsatz. Der Tag ist ausverkauft. Es gibt keine Restplätze mehr. Auch der Sonntag ist mit zirka 300 Fahrern eigentlich ausgebucht, aber „wir haben es jetzt ermöglicht, dass in der Früh Kurzentschlossene noch nachnennen können.“ Am gesamten Wochenende rechnen die Veranstalter mit bis zu 5.000 Motorsport-Fans. Der Eintritt ist frei.

Das Rennprogramm im Überblick

1. September 15-18 Uhr: Training.

2. September 11-14 Uhr: Enduro-Rennen 1 (Klassen 5-8); 15-18 Uhr: Enduro-Rennen 2 (Klassen 1-4).

3. September 10.50-11.50 Uhr: Junior Race; 13-15 Uhr: Enduro-Rennen (alle Klassen).

Weitere Infos zum Rennen